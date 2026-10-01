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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 1° de octubre, en Argentina

El dólar cerró este miércoles con bajas en los bancos relevados, mientras el MEP subió 1,13% y el blue se mantuvo sin cambios durante la jornada.

Las cotizaciones terminaron con movimientos dispares.Las cotizaciones terminaron con movimientos dispares.
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El dólar cerró este miércoles con bajas en todos los bancos relevados. En el Banco Nación, las cotizaciones finalizaron en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta.

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El dólar MEP subió 1,13% y terminó en $1.542,60 para la compra y $1.543,35 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantuvo sin cambios, a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

11:30 / Jue. 01.10.2026

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11:00 / Jue. 01.10.2026

Dólar blue, MEP, CCL y mayorista

Dólar blue: compra $1.540 | venta $1.560

Dólar MEP: $1.547,40

Dólar CCL: $1.617,40

Dólar mayorista: compra $1.513 | venta $1.522

10:00 / Jue. 01.10.2026

La cotización del dólar en los bancos

Banco Santa Fe: compra $1.505 | venta $1.545

Banco Provincia: compra $1.495 | venta $1.545

Banco Nación: compra $1.495 | venta $1.545

Banco Bica: compra $1.499 | venta $1.560

09:00 / Jue. 01.10.2026

Así cerró el dólar el miércoles

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