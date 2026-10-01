El dólar cerró este miércoles con bajas en todos los bancos relevados. En el Banco Nación, las cotizaciones finalizaron en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 1° de octubre, en Argentina
El dólar cerró este miércoles con bajas en los bancos relevados, mientras el MEP subió 1,13% y el blue se mantuvo sin cambios durante la jornada.
El dólar MEP subió 1,13% y terminó en $1.542,60 para la compra y $1.543,35 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantuvo sin cambios, a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.
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Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
Dólar blue: compra $1.540 | venta $1.560
Dólar MEP: $1.547,40
Dólar CCL: $1.617,40
Dólar mayorista: compra $1.513 | venta $1.522
La cotización del dólar en los bancos
Banco Santa Fe: compra $1.505 | venta $1.545
Banco Provincia: compra $1.495 | venta $1.545
Banco Nación: compra $1.495 | venta $1.545
Banco Bica: compra $1.499 | venta $1.560