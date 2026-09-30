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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 30 de septiembre, en Argentina

Las distintas cotizaciones de la moneda estadounidense mostraron comportamientos diferentes durante la jornada, con cambios en algunos mercados y estabilidad en otros.

La jornada terminó con movimientos cambiarios.La jornada terminó con movimientos cambiarios.
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El dólar cerró este martes con el Banco Nación estable, a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 29 de septiembre

En tanto, el dólar MEP bajó 0,25% y terminó en $1.547,42 para la compra y $1.547,89 para la venta. Por su parte, el blue cayó $5 y cerró a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

10:00 / Mié. 30.09.2026

La cotización del dólar en los bancos

Banco Santa Fe: compra $1.505 | venta $1.545

Banco Provincia: compra $1.495 | venta $1.545

Banco Nación: compra $1.495 | venta $1.545

Banco Bica: compra $1.499 | venta $1.560

09:00 / Mié. 30.09.2026

Así cerró el dólar el martes

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