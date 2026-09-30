El dólar cerró este martes con el Banco Nación estable, a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 30 de septiembre, en Argentina
Las distintas cotizaciones de la moneda estadounidense mostraron comportamientos diferentes durante la jornada, con cambios en algunos mercados y estabilidad en otros.
La jornada terminó con movimientos cambiarios.
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En tanto, el dólar MEP bajó 0,25% y terminó en $1.547,42 para la compra y $1.547,89 para la venta. Por su parte, el blue cayó $5 y cerró a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.
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