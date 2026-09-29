El dólar cerró este martes con bajas en Hipotecario, ICBC y Provincia, mientras Nación y Bica permanecieron estables. El blue cayó un 0,32% y terminó en $1.540 y $1.560. El MEP retrocedió un 0,25%, hasta $1.547,42 para la compra y $1.547,89 para la venta.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 29 de septiembre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: algunos bancos bajaron y otros quedaron estables, mientras el blue y el MEP retrocedieron este martes.
Así cerró el dólar
Banco Nación cotizó a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, sin cambios y con un spread de $50. Banco Provincia presentó los mismos valores, pero bajó un 0,32% luego de que ambas puntas retrocedieran $5.
ICBC registró la mayor caída bancaria, con un descenso del 0,64%. La entidad ofreció $1.485 para la compra y $1.545 para la venta, tras bajas de $10 en ambas cotizaciones. Su spread fue de $60.
Banco Hipotecario cerró a $1.505 para la compra y $1.539 para la venta. La punta vendedora bajó $5, la variación fue negativa en un 0,32% y el spread quedó en $34.
Banco Bica se mantuvo estable en $1.499 para la compra y $1.560 para la venta. La entidad registró una variación del 0,00% y tuvo el spread más amplio del relevamiento, con una diferencia de $61.
Dólar MEP
El dólar MEP bajó un 0,25% durante la jornada. La cotización compradora retrocedió $2,84 y cerró en $1.547,42, mientras la vendedora descendió $3,87 y finalizó en $1.547,89. El spread entre ambas puntas fue de $0,47.
Dólar blue
El dólar blue cayó un 0,32% este martes. Tanto la compra como la venta bajaron $5, para cerrar en $1.540 y $1.560, respectivamente. La diferencia entre ambas cotizaciones se ubicó en $20.