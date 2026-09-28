El mercado cambiario comenzó la semana con movimientos dispares. Durante la jornada de este lunes, las cotizaciones en las principales entidades bancarias registraron subas, al igual que el dólar blue en el mercado informal. Por el contrario, el dólar MEP cerró con una leve baja.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este lunes 28 de septiembre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este lunes.
Así cerró el dólar
En cuanto al detalle de las cotizaciones, el Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires cerraron la jornada con el dólar a $ 1.500,00 para la compra y $1.550,00 para la venta, ambos con un spread de $50,00 y una variación del +0,32%.
El ICBC operó a $1.495,00 y $1.555,00, respectivamente, con un spread de $60,00 y un incremento del +0,65%.
Por su parte, el Banco Bica se ubicó en $ 1.499,00 para la compra y $1.560,00 para la venta, dejando un spread de$ 61,00 y una suba de +0,65%.
Dólar MEP
El dólar MEP, utilizado para la operatoria bursátil, fue la única de estas cotizaciones que registró una baja en la jornada de hoy. Cerró en $1.549,48 para la punta compradora y$ 1.549,95 para la vendedora, lo que representa una caída del -0,16% y un ajustado spread de $ 0,47.
Dólar blue
Por el lado del mercado paralelo, el dólar blue volvió a mostrar una tendencia alcista en el inicio de la semana. La divisa informal cerró a $1.545,00 para la compra y$ 1.565,00 para la venta. Esto marca una variación positiva del +0,32%, manteniendo un spread de $ 20,00.