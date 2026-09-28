En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 28 de septiembre, en Argentina

El dólar cerró este viernes con leves variaciones: en el Banco Nación quedó en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, mientras el MEP bajó 0,02% hasta $1.550,26 y el blue se mantuvo en $1.560 para la venta.