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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 28 de septiembre, en Argentina

El dólar cerró este viernes con leves variaciones: en el Banco Nación quedó en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, mientras el MEP bajó 0,02% hasta $1.550,26 y el blue se mantuvo en $1.560 para la venta.

El mercado cambiario cerró la semana con variaciones mínimas en las principales cotizaciones.El mercado cambiario cerró la semana con variaciones mínimas en las principales cotizaciones.
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El dólar cerró este viernes con leves movimientos en las principales entidades bancarias. En el Banco Nación terminó en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, con una suba del 0,33%.

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El dólar MEP bajó 0,02% y cerró en $1.549,79 para la compra y $1.550,26 para la venta. En tanto, el blue se mantuvo estable en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

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Así cerró el dólar el viernes

Banco Nación: compra $1.495 | venta $1.545

Banco Provincia: compra $1.495 | venta $1.545

Banco Hipotecario: compra $1.495 | venta $1.539

ICBC: compra $1.485 | venta $1.545

Banco Bica: compra $1.489 | venta $1.550

Dólar MEP: compra $1.549,79 | venta $1.550,26

Dólar blue: compra $1.540 | venta $1.560

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