El dólar cerró este jueves con una suba del 0,33% en Banco Nación. La cotización terminó en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, con una diferencia de $50 entre ambas puntas.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 25 de septiembre, en Argentina
El dólar cerró este jueves con una leve suba en Banco Nación, mientras el MEP bajó y el blue se mantuvo estable.
El dólar subió en Banco Nación, mientras el MEP bajó y el blue quedó estable.
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Por su parte, el dólar MEP bajó 0,02% y quedó en $1.540,94 para la compra y $1.541,40 para la venta. El dólar blue, en tanto, no registró cambios y finalizó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.
10:05 / Vie. 25.09.2026
Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: compra $1.375 | venta $1.430*
Banco Provincia: compra $1.485 | venta $1.535
Banco Nación: compra $1.485 | venta $1.535
Banco Bica: compra $1.485 | venta $1.540*
09:30 / Vie. 25.09.2026
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