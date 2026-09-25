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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 25 de septiembre, en Argentina

El dólar cerró este jueves con una leve suba en Banco Nación, mientras el MEP bajó y el blue se mantuvo estable.

El dólar subió en Banco Nación, mientras el MEP bajó y el blue quedó estable.El dólar subió en Banco Nación, mientras el MEP bajó y el blue quedó estable.
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El dólar cerró este jueves con una suba del 0,33% en Banco Nación. La cotización terminó en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, con una diferencia de $50 entre ambas puntas.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 24 de septiembre

Por su parte, el dólar MEP bajó 0,02% y quedó en $1.540,94 para la compra y $1.541,40 para la venta. El dólar blue, en tanto, no registró cambios y finalizó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

10:05 / Vie. 25.09.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: compra $1.375 | venta $1.430*

Banco Provincia: compra $1.485 | venta $1.535

Banco Nación: compra $1.485 | venta $1.535

Banco Bica: compra $1.485 | venta $1.540*

09:30 / Vie. 25.09.2026

La pobreza del Gran Santa Fe se ubicó entre las cinco más altas del país

El indicador aumentó ocho puntos porcentuales en los primeros seis meses del año, revirtiendo la tendencia de mejora que venía registrando en las últimas mediciones. La indigencia fue estimada en 9,8%.

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09:00 / Vie. 25.09.2026

Así cerró el dólar el jueves

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