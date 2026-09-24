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Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 24 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas puntuales, el blue se mantuvo y el MEP bajó durante la jornada de este jueves.

El dólar registró subas en Banco Nación y Banco Provincia.El dólar registró subas en Banco Nación y Banco Provincia.
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El dólar cerró este jueves con subas en Banco Nación y Banco Provincia, mientras las demás entidades relevadas permanecieron estables. El blue cotizó a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, y el MEP terminó en $1.540,94 y $1.541,40, respectivamente.

Así cerró el dólar

Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires finalizaron en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. En ambos casos, la variación fue positiva en un 0,33% y el spread alcanzó los $50.

Banco Hipotecario cerró con una cotización compradora de $1.495 y una vendedora de $1.534. La entidad registró una variación del 0,00% y presentó el spread bancario más bajo del relevamiento, con $39.

ICBC ofreció $1.475 para la compra y $1.535 para la venta, sin variaciones respecto de la medición anterior. La diferencia entre ambas puntas fue de $60, el spread más amplio entre las entidades relevadas.

Banco Bica operó a $1.485 para la compra y $1.540 para la venta. La cotización permaneció estable, con una variación del 0,00% y un spread de $55.

El blue bajó 0,32% y terminó en $1.560 para la venta.El dólar MEP bajó un 0,02% y terminó en $1.541,40 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP bajó un 0,02% y finalizó en $1.540,94 para la compra y $1.541,40 para la venta. Ambas cotizaciones retrocedieron $0,30 durante la jornada, mientras que la diferencia entre las dos puntas quedó en apenas $0,46.

DólarEl blue cerró estable a $1.560 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue se mantuvo sin cambios este jueves. La cotización informal cerró a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con una variación del 0,00% y un spread de $20.

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