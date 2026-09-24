En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 24 de septiembre, en Argentina

La industria profundiza su caída en agosto y surgen señales de una nueva fase recesiva

Según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, la actividad fabril retrocedió un 4,2% interanual durante el octavo mes del año y acumula una baja del 1,2% en lo que va de 2026. Suben petróleo, siderurgia y alimentos, pero no compensan el desplome automotriz y de la metalmecánica.