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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 24 de septiembre, en Argentina

El dólar cerró estable en los bancos relevados, mientras el MEP subió 0,26% a $1.539,39 y el blue avanzó 0,32% hasta $1.560 para la venta.

El dólar quedó estable, mientras el MEP y el blue subieron.El dólar quedó estable, mientras el MEP y el blue subieron.
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El dólar cerró estable en los cinco bancos relevados. En el Banco Nación, la cotización se mantuvo en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 23 de septiembre

Por su parte, el dólar MEP subió 0,26% y terminó en $1.538,64 para la compra y $1.539,39 para la venta. En tanto, el blue avanzó 0,32%, hasta $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

11:00 / Jue. 24.09.2026

Dólar blue, MEP, CCL y mayorista

Dólar blue: compra $1.540 | venta $1.560

Dólar MEP: $1.541,89

Dólar CCL: $1.612,84

Dólar mayorista: compra $1.507 | venta $1.516

10:35 / Jue. 24.09.2026

Economía argentina: creció el PBI, pero cayó la inversión

El retroceso de la inversión y el estancamiento de los salarios reflejan las dificultades para consolidar una recuperación económica sostenible en el país.

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10:00 / Jue. 24.09.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: compra $1.375 | venta $1.430

Banco Provincia: compra $1.485 | venta $1.535

Banco Nación: compra $1.485 | venta $1.535

Banco Bica: compra $1.485 | venta $1.5

09:31 / Jue. 24.09.2026

La industria profundiza su caída en agosto y surgen señales de una nueva fase recesiva

Según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, la actividad fabril retrocedió un 4,2% interanual durante el octavo mes del año y acumula una baja del 1,2% en lo que va de 2026. Suben petróleo, siderurgia y alimentos, pero no compensan el desplome automotriz y de la metalmecánica.

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09:00 / Jue. 24.09.2026

Así cerró el dólar el miércoles


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