El dólar cerró estable en los cinco bancos relevados. En el Banco Nación, la cotización se mantuvo en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, con un spread de $50.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 24 de septiembre, en Argentina
El dólar cerró estable en los bancos relevados, mientras el MEP subió 0,26% a $1.539,39 y el blue avanzó 0,32% hasta $1.560 para la venta.
Por su parte, el dólar MEP subió 0,26% y terminó en $1.538,64 para la compra y $1.539,39 para la venta. En tanto, el blue avanzó 0,32%, hasta $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.
Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
Dólar blue: compra $1.540 | venta $1.560
Dólar MEP: $1.541,89
Dólar CCL: $1.612,84
Dólar mayorista: compra $1.507 | venta $1.516
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Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: compra $1.375 | venta $1.430
Banco Provincia: compra $1.485 | venta $1.535
Banco Nación: compra $1.485 | venta $1.535
Banco Bica: compra $1.485 | venta $1.5
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