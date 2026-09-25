El mercado cambiario cerró la semana con movimientos moderados en las principales entidades bancarias y estabilidad en las cotizaciones alternativas.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 25 de septiembre
Con movimientos dispares en las entidades bancarias, las cotizaciones financieras mostraron escasa variación en una jornada con brechas estables en plaza.
En el segmento minorista, el dólar tuvo este viernes 25 de septiembre mínimas variaciones en las principales entidades bancarias del país. Mientras el blue mantuvo su valor y el MEP registró una mínima baja durante la rueda.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires finalizaron en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. En ambos casos, la variación fue positiva en un 0,33% y el spread alcanzó los $50.
Banco Hipotecario cerró con una cotización compradora de $1.495 y una vendedora de $1.539. La entidad registró una variación del 0,33% y presentó el spread bancario de $44.
ICBC ofreció $1.485 para la compra y $1.545 para la venta, con una leve variación respecto de la medición anterior. La diferencia entre ambas puntas fue de $60, el spread más amplio entre las entidades relevadas.
Banco Bica operó a $1.489 para la compra y $1.550 para la venta. La cotización tuvo una variación del 0,65% y un spread de $61.
Dólar MEP
El dólar MEP bajó un 0,02% y finalizó en $1.549,79 para la compra y $1.550,26 para la venta. Ambas cotizaciones retrocedieron $0,41 durante la jornada, mientras que la diferencia entre las dos puntas quedó en apenas $0,47.
Dólar blue
El dólar blue se mantuvo sin cambios este viernes. La cotización informal cerró a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con una variación del 0,00% y un spread de $20.