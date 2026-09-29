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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 29 de septiembre, en Argentina

El dólar blue cerró en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, mientras que el MEP fue la única cotización que registró una baja durante la jornada.

El mercado cambiario comenzó la semana con movimientos dispares.El mercado cambiario comenzó la semana con movimientos dispares.
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El mercado cambiario comenzó la semana con movimientos dispares. El dólar oficial cerró en el Banco Nación a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta, con una variación positiva del 0,32%.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este lunes 28 de septiembre

El dólar MEP fue la única cotización que bajó y terminó en $1.549,48 para la compra y $1.549,95 para la venta, con una caída del 0,16%. En tanto, el dólar blue subió 0,32% y cerró a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

10:50 / Mar. 29.09.2026

La cotización del dólar en los bancos

Banco Santa Fe: compra $1.505 | venta $1.545

Banco Provincia: compra $1.495 | venta $1.545

Banco Nación: compra $1.495 | venta $1.545

Banco Bica: compra $1.499 | venta $1.560

09:25 / Mar. 29.09.2026

El Gobierno renovó los vencimientos de la deuda en pesos y postergó pagos más allá de 2027

El Palacio de Hacienda sorteó un examen clave en moneda local al renovar todos los vencimientos mediante bonos atados a inflación, tasa fija y dólar linked.

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09:00 / Mar. 29.09.2026

Así cerró el dólar el lunes

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