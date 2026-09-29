El mercado cambiario comenzó la semana con movimientos dispares. El dólar oficial cerró en el Banco Nación a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta, con una variación positiva del 0,32%.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 29 de septiembre, en Argentina
El dólar blue cerró en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, mientras que el MEP fue la única cotización que registró una baja durante la jornada.
El mercado cambiario comenzó la semana con movimientos dispares.
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El dólar MEP fue la única cotización que bajó y terminó en $1.549,48 para la compra y $1.549,95 para la venta, con una caída del 0,16%. En tanto, el dólar blue subió 0,32% y cerró a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.
10:50 / Mar. 29.09.2026
La cotización del dólar en los bancos
Banco Santa Fe: compra $1.505 | venta $1.545
Banco Provincia: compra $1.495 | venta $1.545
Banco Nación: compra $1.495 | venta $1.545
Banco Bica: compra $1.499 | venta $1.560
09:25 / Mar. 29.09.2026
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