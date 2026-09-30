El dólar cerró este miércoles con bajas en todos los bancos relevados. El blue permaneció estable en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, mientras el MEP subió un 1,13% y terminó en $1.542,60 y $1.543,35, respectivamente.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 30 de septiembre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: algunos bancos bajaron y otros quedaron estables, mientras el blue mantuvo sus valores y el MEP tuvo una leve suba este miércoles.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires finalizaron en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. En ambos casos, las dos puntas bajaron $5, la variación fue negativa en un 0,32% y el spread quedó en $50.
ICBC registró la mayor caída bancaria, con un descenso del 0,65%. La entidad redujo $10 sus valores y cerró a $1.475 para la compra y $1.535 para la venta. La diferencia entre ambas cotizaciones alcanzó los $60.
Banco Bica también bajó $10 en ambas puntas y terminó en $1.489 para la compra y $1.550 para la venta. La variación fue negativa en un 0,64% y el spread llegó a $61, el más amplio entre los bancos relevados.
Banco Hipotecario cotizó a $1.505 para la compra y $1.534 para la venta. La punta compradora no tuvo cambios, mientras la vendedora bajó $5. La variación fue del -0,32% y el spread quedó en $29.
Dólar MEP
El dólar MEP subió un 1,13% y cerró en $1.542,60 para la compra y $1.543,35 para la venta. La punta compradora bajó $22,71, mientras la vendedora avanzó $17,30. La diferencia entre ambas cotizaciones fue de $0,75.
Dólar blue
El dólar blue se mantuvo sin cambios durante la jornada. La cotización informal terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con una variación del 0,00% y un spread de $20.