Entrevista

"Economía bipolar": el nuevo paradigma productivo federal, según un especialista

El analista económico José Toledo planteó que la Argentina atraviesa un cambio de paradigma productivo y territorial, con petróleo, gas, minería y agro entre los sectores que impulsan la actividad, mientras la construcción y ramas industriales intensivas en mano de obra continúan atravesando dificultades. También anticipó una posible recuperación de la economía hacia el último trimestre, aunque sin un fuerte repunte del consumo ni del salario real.