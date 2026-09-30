Entrevista con el ministro Báscolo

Empleo en Santa Fe: escasean las "changas" y se precariza el sector de monotributistas

El gabinete provincial analizó los últimos datos sobre ocupación y desocupación a nivel país y, particularmente, en la provincia. La foto local muestra caída del empleo formal pero también informal, mientras sube la cantidad de personas que buscan trabajo.