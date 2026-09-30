Presidido por el gobernador Maximiliano Pullaro, el gabinete analizó este lunes los indicadores del mercado laboral tanto a nivel nacional como provincial. Se consolida la contracción del sector industrial y el comercio empieza a sentir el impacto.
Empleo en Santa Fe: escasean las "changas" y se precariza el sector de monotributistas
El gabinete provincial analizó los últimos datos sobre ocupación y desocupación a nivel país y, particularmente, en la provincia. La foto local muestra caída del empleo formal pero también informal, mientras sube la cantidad de personas que buscan trabajo.
En Santa Fe, el trabajo registrado sigue en baja pero también, el informal. La ausencia casi total de las pequeñas reformas hogareñas tornan casi inexistentes las "changas" en la construcción. También se precariza el sector monotribustista, que comienza a dar paso al "cuentapropismo informal". En diálogo con El Litoral, el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, analizó la situación.
- ¿Cuál es la foto del mercado laboral hoy en Santa Fe?
- Con el gabinete, analizamos la evolución del mercado laboral, no solamente en la provincia, sino en todo el país desde diciembre del 2023 hasta los últimos datos disponibles que teníamos en agosto. Nos detuvimos en los indicadores de empleo registrado, y en cómo fue creciendo la tasa de informalidad en el país.
Se está perdiendo empleo privado registrado en todas las provincias, menos en Neuquén y Río Negro. Hay distritos que perdieron hasta 17% del empleo privado registrado, como Santa Cruz y Chubut.
Ese empleo privado registrado que se pierde está siendo reemplazado por empleo informal; por eso vemos que el desempleo a nivel nacional no se dispara, porque se compensa con empleo de menor calidad. Analizamos el empleo por rubro; la construcción fue el sector que más puestos perdió en 2024.
A partir de ahí se estabilizó en el país en niveles bajos, excepto en Santa Fe que sí logró recuperar todo lo perdido, e incluso quedar en positivo respecto de 2023. Pero cuando pasamos al sector industrial, es el que más nos preocupa porque es el que más empleo está perdiendo a nivel país; ya superó a la construcción.
Hasta 2024, la construcción era el sector que más empleo había perdido, pero en 2026, esa situación se consolidó dejando a la industria como el principal rubro perjudicado a nivel nacional. Y eso, en provincias como Santa Fe o Córdoba que tienen a la industria como principal generadora de empleo, provoca un gran impacto.
El textil es quizá el rubro más afectado. También, el calzado y el siderúrgico, metalúrgicos y metalmecánico que tienen que competir contra productos importados.
- ¿Y empieza el comercio a sentir también ese impacto?
- Si. Ése es el dato llamativo que empezamos a ver en este último trimestre. Primero, la pérdida de empleo afectó la construcción, que después (en 2025) fue superada por la industria y esa tendencia se consolidó en 2026. Y ahora a nivel país aparece el comercio también perdiendo empleo privado registrado.
Eso muestra que el mercado interno no termina de recuperarse; el comercio aguantó, pero ahora empieza también a generar pérdida de empleo formal. El PBI crece a nivel país pero por rubros que no son grandes generadores de empleo, como la minería, el gas, el petróleo y la agroindustria.
- El informe menciona que Santa Fe se "desacopla" del contexto nacional y mientras sube la tasa de personas que buscan empleo, cae el trabajo registrado pero también el informal… ¿Qué lectura hacen de eso?
- Sí, eso fue lo que sucedió sobre todo en el último trimestre. Lo hablábamos días atrás con la UOCRA y la Cámara de la Construcción. En cuanto a la obra pública, está totalmente ausente la que financia Nación; y la provincial, es la que viene empujando la actividad.
Pero después, ven con preocupación lo que sucede en la parte privada y que se divide en las constructoras de grandes edificios, y en la obra pequeña. La preocupación es por ambas, porque las grandes están ralentizadas y las chicas, están prácticamente desaparecidas. Las chicas son los pequeños arreglos y mejoras en las viviendas…
- ¿Y no son esas mejoras pequeñas las que generan el empleo informal a través de la 'changa'?
- Claro, plantean que la changa en el sector de la construcción prácticamente está desaparecida; ya no está. Y eso también lo comprobamos cuando uno habla con los corralones con lo que llaman 'la venta de mostrador', al público minorista, que también ha caído.
Eso tiene que ver con la caída del poder adquisitivo y con que la gente no está llegando a fin de mes. Antes, sobraban unos pesos y se invertía en un arreglo de la casa. Eso, ahora, lo dan como desaparecido. Otro indicador que aparece en 2026 es el elevado índice de mora en los créditos bancarios y del sistema no financiero; se pasó de una mora individual del 4 al 12%; se triplicó.
Y en el caso de las pymes se pasó del 2 al 6%. La situación es compleja y obliga a mirar todos los indicadores para hacer un análisis. La microeconomía no se termina de recuperar.
- A propósito de microeconomía. ¿Qué está pasando con el sector de monotributistas?
- Ahí también crece la informalidad. El 'autoempleo' a través del monotributo está siendo reemplazado por el trabajo informal del cuentrapropista; es otra de las figuras que crece. Sería 'el autoempleo informal'; el cuentapropista que ya ni siquiera tiene monotributo.