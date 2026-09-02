El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, apeló a un claro mensaje de orgullo y defensa de la identidad productiva santafesina, con un tono conciliador entre el mercado y el desarrollo industrial pero rechazando las recetas extremas que suelen polarizar el debate en Buenos Aires.
Pullaro tomó distancia del “populismo” que dilapida y de la “timba financiera”
En el acto por el día de la Industria, resaltó la inversión en infraestructura vial y en energía. El ministro Olivares anunció un alivio para afrontar las facturas fabriles de electricidad.
El mandatario santafesino criticó al populismo que “dilapida recursos” bajo una matriz de “corrupción”, pero se distanció de la postura ultra-liberal que pretende dejar todo en manos de la desregulación y la "timba" financiera.
"Yo no creo en ninguno de los dos", sentenció, proponiendo en cambio un modelo basado en el desarrollo productivo y la inversión en infraestructura vial y energética (como la construcción de 400 kilómetros de gasoductos) para beneficiar a las PyMEs
Para el mandatario, "gobernar es generar empleo"; dijo que el camino hacia la verdadera igualdad social “no radica en distribuir dinero”, sino en fomentar el crecimiento económico real articulado entre el sector público y el privado.
Por ello, instó a dar una batalla federal y unida frente a la Nación para defender los recursos genuinos del interior. “Tenemos historia en la República Argentina de haber instaurado el modelo federal”.
Infraestructura y financiamiento
Siguiendo esta línea de acción concreta, el ministro de Economía Pablo Olivares se preguntó: “¿Desde cuándo la libertad de mercado puede tener un dilema con la industria?”.
Bajo la premisa de "más infraestructura, más financiamiento y menos impuestos", detalló las políticas provinciales de disminución de carga tributaria y fomento crediticio, como el fondo Santa Fe Produce.
El ministro propuso a los empresarios un alivio para el pago de las facturas eléctricas, respondiendo a la preocupación industrial por los cargos de estabilización GUDI impuestos por CAMMESA.
Dijo que la provincia, utilizando recursos propios y no de la distribuidora nacional, implementará una asistencia financiera para que las empresas puedan abonar sus facturas de energía en cuotas programadas -de hasta ocho cuotas para el primer vencimiento, siete para el siguiente y seis para el posterior- en lugar de realizar un pago único e inmediato, removiendo así un asfixiante costo operativo mensual.
Desde el quirófano
Por su parte, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, reconoció que en 30 años de quirófano, no había ingresado a una industria. Relató su asombro al descubrir el fuerte "sentido de pertenencia" de las familias y trabajadores dentro de las fábricas, así como la solidaridad cooperativa entre empresas vecinas.
Poletti destacó además los esfuerzos compartidos para concretar el Polígono Industrial de la ciudad y el impulso de capacitaciones conjuntas para generar empleo local y promover las primeras exportaciones.
No sólo orden macro
Finalmente, el senador Juan Garibaldi reconoció el ordenamiento macroeconómico pero expuso la "otra cara de la moneda": una caída del 3,7% en la actividad industrial durante el primer semestre del año, la pérdida de casi 10.000 empleos registrados entre diciembre y abril, y los severos problemas de competitividad causados por la apertura indiscriminada de importaciones.
Ante este panorama, elogió la resiliencia de la dirigencia y los industriales santafesinos, y llamó a mantener un diálogo sensible y activo entre el sector público, el privado y el del conocimiento para garantizar décadas de crecimiento continuo.