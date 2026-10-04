El senador Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva disputarán un balotaje en Brasil el 25 de octubre, anunció el Tribunal Electoral, después de que en la primera vuelta de las presidenciales el conservador aventajara por sorpresa al izquierdista.
Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, a balotaje por la presidencia de Brasil
Con el 98,60% del escrutinio, ninguno de los dos candidatos alcanzó más del 50% de los votos necesarios para una victoria definitiva.
El hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro obtuvo 47,27% de los sufragios, frente a 44,88% para Lula, con el 98,64% de las urnas escrutadas.
Ambos fueron los dos más votados en una primera vuelta sin opciones por los otros diez aspirantes a la jefatura del Estado, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Flávio Bolsonaro, de 45 años, estuvo desde el inicio del recuento por delante de Lula, que empeora sus resultados con respecto a la primera vuelta de 2022, cuando alcanzó el 48,4 % y 57,2 millones de votos.
El noreste revirtió la tendencia
Apenas cerrados los comicios, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro lograba una amplia ventaja sobre el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva según los primeros cómputos entregados este domingo (04.10.2026) por el tribunal electoral de Brasil.
Con el 41,57% de los votos escrutados, Bolsonaro obtenía el 50,41% de las preferencias, contra el 41,44% de Lula. Si estos números se mantenían, no hubiera sido necesaria una segunda vuelta, que solo tiene lugar cuando ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos válidos.
Por lo general, los estados del sur de Brasil, que suelen apoyar a la derecha, son los primeros en informar sus resultados, mientras que los del noreste, el bastión de Lula, entregan sus cifras más tarde.