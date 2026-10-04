Elecciones en Brasil

Los primeros conteos dan amplia ventaja a Flávio Bolsonaro sobre Lula

Con el 41,57% de los votos escrutados, el senador derechista logra el 50,41% de las preferencias. Lula se queda con el 41,44%. De 80 años, Lula busca un cuarto mandato y este domingo pidió defender la democracia contra la "barbarie" y el "negacionismo" que a su entender representa su rival.