El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, afianza su amplia ventaja en la primera vuelta de las presidenciales brasileñas frente al mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, con casi 65% de las urnas contabilizadas.
Los primeros conteos dan amplia ventaja a Flávio Bolsonaro sobre Lula
Con el 41,57% de los votos escrutados, el senador derechista logra el 50,41% de las preferencias. Lula se queda con el 41,44%. De 80 años, Lula busca un cuarto mandato y este domingo pidió defender la democracia contra la "barbarie" y el "negacionismo" que a su entender representa su rival.
Flávio Bolsonaro tiene 49,58% de los sufragios frente al 42,25% para Lula.
De 80 años, Lula busca un cuarto mandato y este domingo pidió defender la democracia contra la "barbarie" y el "negacionismo" que a su entender representa su rival.
El izquierdista ha hecho de la soberanía su bandera electoral y advierte contra la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien extiende su área de influencia en la región con gobiernos de derecha en Argentina, Chile o Colombia.
Para Flávio Bolsonaro, de 45 años, Brasil "no puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas", dijo al votar en Rio de Janeiro.
El senador, poco conocido hace unos meses a nivel nacional y que se define más moderado que su padre, ha basado su campaña en la promesa de "rescatar" a Brasil en asuntos como la inseguridad rampante.
Las encuestas previeron una pequeña ventaja para Lula y un balotaje entre ambos candidatos el 25 de octubre, que se dará si ninguno de los dos candidatos supera el 50%.
El cierre de las mesas
Los colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 17.00 hora local (20.00 GMT) de este domingo (04.10.2026) para dar inicio al recuento electrónico de los votos en las elecciones presidenciales, regionales y legislativas del país.
Los centros de votación estuvieron abiertos desde las 08.00 hora local (11.00 GMT) durante una jornada que ha transcurrido de forma pacífica y sin incidentes, aunque con alertas por fuertes lluvias en algunas regiones del país.
Brasil, con casi 159 millones de electores, es la mayor democracia de América Latina y tiene dimensiones continentales, pero los resultados de sus comicios suelen conocerse a las pocas horas ya que utiliza un eficiente sistema electrónico desde 1996.
Entre una docena de candidatos, los dos favoritos para estas presidenciales son el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en busca de un cuarto mandato no consecutivo, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
La Policía de Brasil investiga posible injerencia de Estados Unidos en las elecciones
En tanto, el director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, anunció este domingo (04.10.2026) que la corporación está investigando una posible interferencia externa de Estados Unidos.
La investigación se produce a partir de un pedido de la Abogacía del Estado realizado este jueves 1 de octubre a la Policía Federal y a la Fiscalía General, a raíz de una investigación periodística del periódico británico The Guardian.
En la publicación, que tuvo gran repercusión en la prensa brasileña, figura que el Departamento de Estado de Estados Unidos desvió un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia para el programa "Combate al Lawfare y a la Censura en Brasil".
Dichos fondos estadounidenses habrían sido destinados a financiar redes y organizaciones en territorio brasileño con el fin de interferir en el debate político y "desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño", según el oficio del órgano del Gobierno brasileño, que cita la investigación periodística.
"Es una investigación en marcha, un procedimiento previo. No se ha publicado la resolución del sumario, pero ya tenemos una investigación en curso", dijo Rodrigues, que también se refirió a la seguridad de las sedes diplomáticas tras la suspensión temporal este viernes de los servicios consulares en las embajadas de Estados Unidos y Australia por motivos de seguridad.
"No comprobamos ningún elemento concreto que nos indicara un riesgo efectivo contra ninguna embajada. Los elementos recabados ayer no apuntan a nada concreto ni a la existencia de ningún plan que hayamos identificado", sostuvo.