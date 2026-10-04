Las elecciones generales de Brasil se celebran este domingo 4 de octubre para la primera vuelta, mientras que una eventual y casi probable segunda vuelta está programada para el domingo 25 de octubre.
Elecciones en Brasil: paridad absoluta en las encuestas y un escenario abierto para el balotaje
Los brasileños votan este domingo en la primera vuelta electoral con la paridad entre el pedido de continuidad del modelo actual y un regreso a la breve instancia política de Jair Bolsonaro. Cómo lo afectaría Milei.
De acuerdo con la Constitución brasileña, para ganar la presidencia en primera vuelta y evitar el balotaje, un candidato necesita obtener más del 50% de los votos válidos, es decir, el 50% más un voto.
En este cómputo se excluyen expresamente los votos en blanco y los votos nulos. Si ninguna candidatura alcanza dicho umbral el 4 de octubre, los dos postulantes más votados avanzarán a la segunda vuelta.
Las dos figuras que pican en punta y plantean un ya tradicional escenario polarizado para Latinoamérica son el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores - PT) y el hijo del anterior presidente, Flávio Bolsonaro (Partido Liberal - PL).
Qué dijeron las encuestas
Los sondeos más recientes publicados hacia finales de septiembre de 2026 reflejan una contienda polarizada entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, manteniéndose ambos lejos de superar el 50% de votos válidos necesario para definir la elección en primera vuelta.
La encuestadora AtlasIntel/Bloomberg coloca al presidente con un 45,3% de intención de voto frente al 42,2% del senador Bolsonaro, con Renan Santos, cofundador del movimiento político Missão, alcanzando el 5,2% y Augusto Cury, édico psiquiatra y escritor de Avante, el 2,0%.
Por su parte, la firma Palver muestra a Lula y Flávio Bolsonaro en un empate exacto con el 44% de los votos cada uno. En otros sondeos recientes, la consultora Quaest ubica a Lula adelante con un 39% frente a un 34% del candidato conservador, mientras que la encuesta BTG/Nexus le otorga al mandatario un 42% frente al 37% de Bolsonaro.
Asimismo, Datafolha registra un 40% para Lula y un 36% para Flávio Bolsonaro, y RealTime Big Data ubica la brecha en 41% frente a 37% respectivamente, situando a candidatos de terceras vías como Augusto Cury, Ronaldo Caiado y Renan Santos en márgenes de entre el 3% y el 6%.
Segunda vuelta
De cara a una eventual segunda vuelta, la totalidad de los estudios proyecta un escenario de paridad absoluta y empate técnico entre las dos fuerzas principales.
El estudio de AtlasIntel/Bloomberg ubica a Flávio Bolsonaro con un 47,7% frente a un 47,6% de Lula, en tanto que Quaest reporta un empate directo con el 42% de las preferencias para cada aspirante.
La medición de BTG/Nexus otorga una ventaja estrecha a Lula con el 46% frente al 44% de su contendiente, y Datafolha sitúa al actual presidente con un 47% ante un 45% del senador.
En contraste, las proyecciones de Palver y RealTime Big Data dan el liderazgo del balotaje a Flávio Bolsonaro, marcando un 47% contra un 45% de Lula en la primera y un 45% contra un 44% en la segunda, consolidando un final de campaña sumamente competitivo.
Antecedentes de paridad
El de Lula con el padre de Flavio, Jair Bolsonaro, en 2022 es el más reciente de los casos de extrema paridad. En la segunda vuelta, Lula se impuso con el 50,90% de los votos válidos frente al 49,10% de Bolsonaro, una diferencia de apenas 1,8 puntos porcentuales, aproximadamente 2,1 millones de votos sobre un padrón de más de 120 millones de votantes.
Hasta 2022, la del 2014 ostentaba el récord como la contienda más ajustada del país. Dilma Rousseff (PT) logró la reelección en balotaje con el 51,64% ante Aécio Neves (PSDB), quien obtuvo el 48,36%, definiendo la presidencia por un margen de 3,28 puntos porcentuales, unos 3,4 millones de votos.
Arma de doble filo para Milei
El presidente argentino Javier Milei ha hecho campaña abierta y presencial por los Bolsonaro, enmarcada por su fuerte disputa previa con Lula. El triunfo del padre y el hijo le significaría un nuevo empujón para la derecha regional que pretende encabezar ante Trump. Ese mismo empujón lo puede correr de posición al tratarse de la mayor economía de Sudamérica encolumnada detrás de su principal socio geopolítico.
Qué más se vota
Además de la fórmula presidencial, en estos comicios los ciudadanos eligen simultáneamente en otras cuatro categorías.
Los 26 estados y el Distrito Federal votan por gobernadores y vicegobernadores, la Cámara de Diputados tendrá renovación total de las 513 bancas, el Senado Federal con renovación de dos tercios de la cámara y diputados regionales en cada unidad federativa.