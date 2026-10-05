Elecciones 2026

Brasil va al balotaje: las claves que explican la elección entre Lula y Flávio Bolsonaro

El senador Flávio Bolsonaro fue el candidato más votado en la primera vuelta, pero no alcanzó la mayoría necesaria. Lula quedó segundo y ambos volverán a las urnas el 25 de octubre. Qué muestran los resultados oficiales y cuáles son los datos centrales para entender una definición que quedó abierta.