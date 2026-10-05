El dólar terminó este viernes sin cambios en el Banco Nación y en el mercado informal. En la entidad oficial, se ubicó en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. En tanto, el dólar MEP retrocedió 0,09% y quedó en $1.550,74 comprador y $1.551,67 vendedor.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 5 de octubre, en Argentina
Las principales cotizaciones mantuvieron un comportamiento estable durante la jornada, en un contexto de movimientos acotados entre las distintas referencias.
El mercado cambiario operó con calma.
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Por su parte, el dólar blue permaneció estable en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. De esta manera, las principales referencias cambiarias relevadas finalizaron la jornada con movimientos acotados.
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