#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 5 de octubre, en Argentina

Las principales cotizaciones mantuvieron un comportamiento estable durante la jornada, en un contexto de movimientos acotados entre las distintas referencias.

El mercado cambiario operó con calma.El mercado cambiario operó con calma.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El dólar terminó este viernes sin cambios en el Banco Nación y en el mercado informal. En la entidad oficial, se ubicó en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. En tanto, el dólar MEP retrocedió 0,09% y quedó en $1.550,74 comprador y $1.551,67 vendedor.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 2 de octubre

Por su parte, el dólar blue permaneció estable en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. De esta manera, las principales referencias cambiarias relevadas finalizaron la jornada con movimientos acotados.

10:00 / Lun. 05.10.2026

La cotización del dólar en los bancos

Banco Santa Fe: sin cotización actualizada disponible

Banco Provincia: compra $1.495 | venta $1.545

Banco Nación: compra $1.490 | venta $1.540

Banco Bica: compra $1.489 | venta $1.550

09:01 / Lun. 05.10.2026

Así cerró el dólar el viernes

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro