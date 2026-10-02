En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 2 de octubre, en Argentina

Ganancias y retenciones rescataron a la recaudación de una nueva caída en septiembre

ARCA informó una suba nominal de 38,3% en septiembre, descontada la inflación la mejora habría sido del 3,7%. Pero el avance estuvo concentrado en dos tributos atravesados por efectos de calendario y comparación. El IVA volvió a perder poder recaudatorio y acumula once meses de retrocesos.