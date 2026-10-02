El dólar cerró este jueves 1 de octubre con movimientos dispares. En el Banco Nación, cotizó a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, mientras que el MEP subió 1,49% hasta $1.548,77.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 2 de octubre, en Argentina
El jueves con cotizaciones dispares entre los distintos mercados, con el MEP en alza y el blue en baja, mientras el Banco Nación mantuvo una diferencia de $50 entre la compra y venta.
En el mercado informal, el blue retrocedió 0,32% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread entre ambas puntas fue de $20.
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La cotización del dólar en los bancos
Banco Santa Fe: compra $1.505 | venta $1.545
Banco Provincia: compra $1.495 | venta $1.545
Banco Nación: compra $1.495 | venta $1.545
Banco Bica: compra $1.499 | venta $1.560
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