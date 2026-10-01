El dólar cerró este jueves 1 de octubre con movimientos dispares entre las cotizaciones relevadas. En los bancos hubo subas y valores sin cambios, mientras que el blue retrocedió 0,32% y el MEP avanzó 1,49%.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 1° de octubre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este jueves.
Así cerró el dólar
El Banco Nación finalizó con una compra de $1.495 y una venta de $1.545, con una variación positiva del 0,32% y un spread de $50.
El Banco Provincia de Buenos Aires mostró los mismos valores: $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. La variación fue de 0,32% y la diferencia entre ambas puntas quedó en $50.
Bica cerró con una compra de $1.489 y una venta de $1.550. No registró variación porcentual durante la jornada y presentó un spread de $61.
ICBC, por su parte, ubicó la compra en $1.485 y la venta en $1.545. La cotización avanzó 0,65% y el spread alcanzó los $60.
Dólar MEP
El dólar MEP terminó la jornada con un valor comprador de $1.548,12 y una cotización vendedora de $1.548,77.
La variante financiera registró una suba del 1,49% durante este jueves y cerró con un spread de apenas $0,65 entre las puntas de compra y venta.
Dólar blue
El dólar blue cerró con una compra de $1.535 y una venta de $1.555 en el mercado informal.
La cotización cayó 0,32% durante la jornada y presentó una diferencia de $20 entre el precio comprador y el vendedor.