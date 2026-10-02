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Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 2 de octubre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: los bancos y el blue quedaron estables, mientras el MEP bajó durante la jornada de este viernes.

Los bancos relevados cerraron sin variaciones este viernes.Los bancos relevados cerraron sin variaciones este viernes.
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El dólar cerró este viernes sin variaciones en los bancos relevados y en el mercado informal. El blue cotizó a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, mientras el MEP bajó un 0,09% y terminó en $1.550,74 y $1.551,67, respectivamente.

Así cerró el dólar

Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires finalizaron en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. Ambas entidades registraron una variación del 0,00% y un spread de $50.

ICBC cotizó a $1.485 para la compra y $1.545 para la venta. La entidad no presentó cambios durante la jornada y mantuvo una diferencia de $60 entre ambas puntas.

Banco Bica permaneció en $1.489 para la compra y $1.550 para la venta. La variación fue del 0,00% y el spread alcanzó los $61, el más amplio entre los bancos relevados.

Banco Hipotecario ofreció $1.500 para la compra y $1.534 para la venta. La punta compradora bajó $5 y la vendedora quedó estable, mientras la variación general fue del 0,00% y el spread se ubicó en $34.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar MEP bajó un 0,09% y finalizó en $1.551,67.

Dólar MEP

El dólar MEP bajó un 0,09% este viernes. La cotización compradora retrocedió $0,32 y cerró en $1.550,74, mientras la vendedora descendió $1,37 y finalizó en $1.551,67. La diferencia entre ambas puntas fue de $0,93.

dollarEl dólar blue permaneció estable a $1.560 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue se mantuvo sin cambios durante la jornada. La cotización informal terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con una variación del 0,00% y un spread de $20.

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