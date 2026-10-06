El expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó al Tribunal Supremo Federal (STF) que autorice nuevamente las visitas de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro (PL), mientras cumple el arresto domiciliario. El pedido fue presentado por la defensa ante el máximo tribunal del país y busca revertir la restricción que actualmente impide al legislador visitar a su padre.
Jair Bolsonaro pidió levantar la restricción para recibir a Flávio durante su arresto domiciliario
La defensa del exmandatario presentó un pedido ante el Tribunal Supremo Federal para que se restablezcan los encuentros con el senador, cuya prohibición vence el 11 de octubre.
Los abogados argumentaron que la medida dispuesta por el magistrado Alexandre de Moraes tenía una duración de 90 días y que ese plazo finalizará el próximo 11 de octubre. Por ese motivo, consideraron que mantener las limitaciones ya no resulta necesario y pidieron que las visitas puedan retomarse de inmediato.
El pedido de la defensa
“Mantener el régimen de visitas excepcionalmente restrictivo ya no es necesario, y su restablecimiento es posible de inmediato”, sostuvo la defensa de Bolsonaro en la presentación realizada ante el Tribunal Supremo.
La solicitud se produce después de que Flávio Bolsonaro fuera impedido de visitar a su padre en julio. La restricción se produjo luego de que el senador publicara en redes sociales una carta escrita por el expresidente.
La defensa considera que, una vez cumplido el período establecido por la decisión judicial, corresponde restablecer las visitas.
Restricciones
Además de las limitaciones relacionadas con las visitas, Jair Bolsonaro enfrenta una medida que le prohíbe utilizar internet, incluso mediante terceros.
El expresidente permanece bajo arresto domiciliario después de que la Justicia brasileña dispusiera que pudiera cumplir de esa manera la condena que recibió en el juicio por el complot golpista.
La condena y su estado de salud
El año pasado, Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión en el marco del juicio por el complot golpista. Posteriormente, tras una operación, se le concedió el derecho a cumplir su condena bajo arresto domiciliario.
Actualmente, el exmandatario se encuentra recuperándose de una neumonía bacteriana.
Mientras tanto, su defensa espera que el Tribunal Supremo permita nuevamente las visitas de Flávio Bolsonaro, cuyo régimen de restricción tiene como fecha de vencimiento el 11 de octubre.