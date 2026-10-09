Elecciones de Brasil

América Latina castiga a los oficialismos y prioriza seguridad

El escenario de cara al balotaje expone la fatiga social y el límite del relato histórico frente al reclamo urgente de mayor seguridad y orden en Brasil. La primera vuelta confirmó el fuerte desgaste de los oficialismos en la región y obligará al presidente a replantear su estrategia frente al balotaje.