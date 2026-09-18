La autodeterminación que incomoda a Londres

Escocia, Gales e Irlanda del Norte avanzan para impulsar su salida del Reino Unido. Sus líderes se reunieron en Cardiff y firmaron una declaración conjunta exigiendo el derecho de sus pueblos a celebrar referendos de autodeterminación. Desde la izquierda: Rhun ap Iorwerth, John Swinney, Mary Lou McDonald y Michelle O'Neill.