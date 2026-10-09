Un hombre de 39 años fue asesinado a tiros en la noche de este jueves 8 de octubre cuando estaba por entrar su auto a una cochera en inmediaciones de Larralde al 2800, en barrio Godoy, al oeste de Rosario.
Rosario: Acribillaron a tiros a un hombre en la zona oeste
Fue interceptado en la noche del jueves, cuando estaba por entrar su auto a una cochera. Los atacantes se desplazaban en una moto. Es el tercer crimen que se registra en el mes de octubre.
Fuentes policiales indicaron que el asesinato ocurrió poco después de las 21, cuando Pablo G. estaba en el interior de un utilitario Renault Kangoo blanco, frente a su domicilio. Según las primeras versiones, estaba por entrar el auto en la cochera cuando aparecieron dos personas en una moto y, casi sin mediar palabra, lo atacaron a tiros.
El hombre recibió varios impactos y falleció prácticamente en el acto; mientras que los atacantes se dieron a la fuga.
Personal policial, llegó al lugar luego de recibir varios llamados al 911. Cuando llegaron, el dueño del auto había fallecido. A pocos centímetros del cuerpo se hallaron al menos 6 vainas servidas calibre 9 milímetros, que fueron enviadas a peritar.
El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia.
Desde el Ministerio de Gobierno y Seguridad indicaron que la víctima había estado detenido en enero de 2021 por una causa penal por la portación ilegítima de arma de fuego. Y que dos años antes había sido baleado en la pierna derecha en la colectora de Circunvalación y Rivarola, a pocas cuadras de su vivienda.
Es el tercer homicidio que se registra en Rosario –los 3 en la zona oeste– en los primeros 8 días del mes de octubre.