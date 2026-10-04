Trágico

Murió uno de los jóvenes que fueron baleados el sábado en Santo Tomé

Agustín Carulli, de 23 años, falleció en el Hospital Cullen como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque ocurrido el sábado por la tarde. Viajaba junto a un adolescente de 14 años cuando un automóvil se colocó a la par de la motocicleta y desde su interior comenzaron a disparar.