El proceso judicial por uno de los hechos más conmocionantes registrados en la peatonal santafesina ingresó a su fase decisiva. La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) confirmó formalmente la fecha de inicio para el debate oral que juzgará al único imputado por el asesinato del cambista Carlos Alberto "Pelusa" Farías.
El crimen del “Pelusa” Farías en la peatonal ya tiene fecha para el juicio por jurados
La Oficina de Gestión Judicial confirmó el inicio del debate oral por el homicidio del cambista. Augusto Joaquín Monzón se enfrentará a un panel de doce ciudadanos bajo la acusación de “homicidio criminis causa”.
Según lo informado, las audiencias comenzarán el próximo 19 de octubre. Las jornadas del juicio se llevarán a cabo en una de las salas de audiencias del nuevo anexo de los tribunales de Santa Fe, donde se desplegará el dispositivo logístico y de seguridad pertinente.
A dos años y medio del homicidio ocurrido en el interior de un local comercial, la causa se encamina a su definición mediante la modalidad de juicio por jurados. Doce ciudadanos tendrán la responsabilidad de dictaminar la culpabilidad o inocencia del acusado.
Augusto Joaquín Monzón llega a esta instancia privado de la libertad y se enfrenta a un pedido de prisión perpetua.
Jurados citados
En el camino de preparativos hacia el juicio oral, el fuero penal de Santa Fe concretó la semana pasada un paso procedimental indispensable con la audiencia de sorteo del jurado popular.
El acto procesal fue presidido por el juez penal Pablo Spekuljak y contó con la participación de los fiscales Andrés Marchi y Gonzalo Iglesias, el querellante Martín Risso Patrón y el defensor Gabriel Martín.
De forma aleatoria se extrajo un listado de cuarenta y seis ciudadanos -veintitrés hombres y veintitrés mujeres- sobre la base del padrón oficial confeccionado para estos juzgamientos. Los preseleccionados serán citados a la audiencia de selección de jurados, donde las partes podrán formular recusaciones hasta conformar el panel definitivo de doce integrantes.
Posturas enfrentadas
En cuanto a la teoría del caso, el bloque acusador imputa a Monzón el delito de “homicidio agravado criminis causa”, y solicitará la aplicación de la pena máxima: prisión perpetua.
Para los fiscales, el acusado planeó el encuentro con Farías bajo el ardid de realizar una transacción de divisas para luego asesinarlo y ocultar el robo de una cifra cercana a los 20.000 dólares.
Farías ingresó junto a Monzón al comercio "California Bay" a las 13:30 del 21 de febrero de 2024. Dos horas después, los registros de videovigilancia mostraron únicamente la salida del imputado.
El cuerpo del arbolito fue hallado días más tarde en el depósito del local, oculto bajo prendas de vestir y con múltiples traumatismos provocados con un elemento contundente.
Por su parte, la defensa sostiene que se trató de un homicidio preterintencional, alegando que la muerte derivó de una discusión física accidental y no de una voluntad directa de matar.
Ambas posturas serán discutidas durante el debate.