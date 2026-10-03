Tribunales de Santa Fe

El crimen del “Pelusa” Farías en la peatonal ya tiene fecha para el juicio por jurados

La Oficina de Gestión Judicial confirmó el inicio del debate oral por el homicidio del cambista. Augusto Joaquín Monzón se enfrentará a un panel de doce ciudadanos bajo la acusación de “homicidio criminis causa”.