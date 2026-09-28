Tras un imprevisto que provocó demoras, este lunes se realizó la audiencia de sorteo de jurados para el juicio por el crimen del cambista Carlos Alberto "Pelusa" Farías, asesinado en febrero de 2024 en el interior de un local comercial ubicado en la peatonal de la ciudad de Santa Fe.
Crimen del “Pelusa” Farías: sortearon el jurado popular que juzgará al acusado de asesinar al arbolito
A dos años y medio del homicidio en un local comercial de la peatonal santafesina, la causa se encamina a la realización del juicio. Cuarenta y seis personas fueron preseleccionadas y de ellas surgirán los doce jurados definitivos.
El acto judicial fue presidido por el juez penal Pablo Spekuljak y contó con la participación de los fiscales Andrés Marchi y Gonzalo Iglesias, el querellante Martín Risso Patrón, el defensor particular Gabriel Martín y el imputado Augusto Joaquín Monzón.
Si bien su inicio estaba previsto para las 8.30, el sorteo se realizó cerca de las 10 de la mañana porque el penal en el que está alojado el acusado no lo conectó al horario establecido (por resolución del Ministerio De Seguridad, los presos no son trasladados a tribunales, sino que participan de las audiencias de forma remota).
El listado de cuarenta y seis personas, veintitrés hombres y veintitrés mujeres, fue seleccionado aleatoriamente del padrón confeccionado por las autoridades para el nuevo proceso.
Serán citados para la audiencia de selección de jurados, que se realizará previo al inicio del juicio, en la que las partes podrán cuestionar a los ciudadanos y objetar la participación de algunos de ellos. Inmediatamente después comenzará el debate oral.
Para procurar impunidad
Para el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el crimen del arbolito fue un "homicidio agravado criminis causa". Para la fiscalía Monzón planeó el encuentro con Farías bajo el pretexto de un cambio de divisas para luego ultimarlo y borrar los rastros.
La víctima llevaba dos décadas operando en la esquina de San Martín y Tucumán, y antes de desaparecer le había comentado a su familia que efectuaría un "negocio importante".
Las cámaras de seguridad de la zona captaron al cambista encontrándose con Monzón en la peatonal y luego ingresando al local de indumentaria "California Bay" a las 13.30 del 21 de febrero de 2024. Dos horas más tarde, de allí sólo salió el acusado.
El cuerpo de Farías fue hallado el 26 de febrero en el depósito del comercio, oculto bajo bolsas de ropa y con signos de haber sufrido una violencia desmedida. En un pasillo cercano hallaron su morral con apenas 200 dólares, cuando se sospecha que llevaba consigo una suma cercana a los 20.000 dólares.
Monzón fue acusado de haber asesinado a Farías para lograr impunidad en el robo del dinero que el "arbolito" tenía. La fiscalía y la querella solicitarán que sea condenado a prisión perpetua.
Sin voluntad de matar
La versión de los hechos propuesta por la defensa difiere. Ya en la audiencia preliminar plantearon que el crimen no debería encuadrarse en un "homicidio criminis causa", sino en un "homicidio preterintencional".
En esa línea, sostienen que la muerte de Farías no fue producto de un plan premeditado ni de una voluntad de matar, sino el resultado accidental de una discusión que escaló en violencia física y culminó con una caída fatal de la víctima.
El principal objetivo de esta postura es evitar la aplicación de la pena perpetua. Fue rechazada por el bloque acusador, y será debatida en el juicio.