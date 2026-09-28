Tribunales de Santa Fe

Crimen del “Pelusa” Farías: sortearon el jurado popular que juzgará al acusado de asesinar al arbolito

A dos años y medio del homicidio en un local comercial de la peatonal santafesina, la causa se encamina a la realización del juicio. Cuarenta y seis personas fueron preseleccionadas y de ellas surgirán los doce jurados definitivos.