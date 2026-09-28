#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Se investiga

Rosario: hallan asesinada a una mujer en su casa de zona sur

El cuerpo fue encontrado por sus hijos en la cocina de la vivienda. Tenía impactos de arma de fuego, uno de ellos en el cráneo y múltiples traumatismos. El crimen es investigado bajo protocolo de femicidio.

El cuerpo fue derivado al Instituto Médico Legal. El cuerpo fue derivado al Instituto Médico Legal.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El cuerpo de una mujer de 35 años fue hallado sin vida por sus dos hijos adolescentes en el atardecer del domingo 27 de septiembre en una vivienda ubicada en la zona sur de Rosario. Tenía varios impactos de arma de fuego, uno de ellos en el cráneo y traumatismos varios.

Fuentes policiales indicaron que alrededor de las 19, personal de la Policía de Acción Táctica que patrullaba por barrio Tablada, vio que algunas personas les hacían señas, por lo que acudieron hasta avenida Grandoli al 3800.

Mirá tambiénCondena para la policía que protegió a su novio mientras era buscado por homicidio

Una mujer contó que los hijos de una vecina (que estaban con ella) le dijeron que su madre estaba muerta en la casa y pidieron ayuda. Los uniformados ingresaron en la casa y hallaron a una mujer tendida en la cocina, sin signos vitales.

Personal médico del Sies constató que la mujer, identificada como Natalia Andrea G., de 35 años, había fallecido. Más tarde, un médico policial informó que la víctima presentaba impactos de arma de fuego, al menos uno en el cráneo, como así también escoriaciones.

Mirá tambiénSanta Fe: una mujer buscaba a su marido, pateó la puerta de una casa y tiró un tiro al aire

Por orden de la fiscal de turno en la unidad especializada en violencias altamente lesivas, Paula Barros, ordenó que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal, para ser sometido a autopsia bajo protocolo de femicidio.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Rosario
Santa Fe violenta
Inseguridad en Santa Fe
Violencia de Género

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro