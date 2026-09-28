El cuerpo de una mujer de 35 años fue hallado sin vida por sus dos hijos adolescentes en el atardecer del domingo 27 de septiembre en una vivienda ubicada en la zona sur de Rosario. Tenía varios impactos de arma de fuego, uno de ellos en el cráneo y traumatismos varios.
Rosario: hallan asesinada a una mujer en su casa de zona sur
El cuerpo fue encontrado por sus hijos en la cocina de la vivienda. Tenía impactos de arma de fuego, uno de ellos en el cráneo y múltiples traumatismos. El crimen es investigado bajo protocolo de femicidio.
Fuentes policiales indicaron que alrededor de las 19, personal de la Policía de Acción Táctica que patrullaba por barrio Tablada, vio que algunas personas les hacían señas, por lo que acudieron hasta avenida Grandoli al 3800.
Una mujer contó que los hijos de una vecina (que estaban con ella) le dijeron que su madre estaba muerta en la casa y pidieron ayuda. Los uniformados ingresaron en la casa y hallaron a una mujer tendida en la cocina, sin signos vitales.
Personal médico del Sies constató que la mujer, identificada como Natalia Andrea G., de 35 años, había fallecido. Más tarde, un médico policial informó que la víctima presentaba impactos de arma de fuego, al menos uno en el cráneo, como así también escoriaciones.