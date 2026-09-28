Fue denunciado en la Justicia

El cazador de la Laguna Setúbal es empleado provincial y no tiene licencia habilitante

El hombre investigado a partir de videos publicados en redes sociales forma parte de la planta permanente del Estado santafesino, según confirmó el Ministerio de Ambiente. La Provincia abrió un expediente administrativo, impulsó una multa que supera los $3,4 millones y la Justicia ya realizó allanamientos en el marco de la investigación.