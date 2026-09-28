Una emergencia médica tuvo lugar este lunes 28 de septiembre en Casa de Gobierno de Santa Fe tras la descompensación de un trabajador de la sede gubernamental.
Fue trasladado al Cullen
Operativo de emergencia en Casa de Gobierno por la descompensación de un empleado
Se desplegó un amplio operativo de seguridad y emergencia para atender la situación. Se trata de un trabajador de unos 30 años.
Las ambulancias del 107 apostadas en la puerta de la sede gubernamental.
En el lugar se desplegó un amplio operativo para atender la situación que no dejó de llamar la atención en la zona de la Plaza 25 de Mayo y de quienes transitaban por allí.
Patrulleros y ambulancias se presentaron de inmediato en el edificio de calle 3 de Febrero y trasladaron de urgencia al empleado de gobierno.
El momento que era llevado a la ambulancia.
Por lo que pudo saber El Litoral, se trata de un empleado de unos 30 años que se desempeña en la oficina de Regiones y Municipio.
Fue trasladado al hospital José María Cullen por los servicios de emergencia.
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