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Con un revólver "trucho" trató de robar en un destacamento de la Guardia de Infantería

El episodio tuvo lugar en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, en barrio Yapeyú. El delincuente fue detenido por el personal que se encontraba de guardia.

El audaz delincuente tenía una réplica de revólver entre sus ropas. Foto: El LitoralEl audaz delincuente tenía una réplica de revólver entre sus ropas. Foto: El Litoral
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Un insólito intento de robo ocurrió durante la madrugada de este sábado en las instalaciones del Cuerpo Guardia de Infantería Destacamento Norte, ubicado en avenida 12 de Octubre al 9300, en barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe.

Un hombre fue aprehendido tras violentar un acceso de la sede policial, forcejear con un efectivo e intentar darse a la fuga con un arma de utilería.

El hecho se registró alrededor de las 3.20, cuando el personal que se encontraba de guardia escuchó ruidos extraños provenientes del pasillo del edificio.

El hombre terminó en una celda de la Comisaría 8a. Foto: El LitoralEl hombre terminó en una celda de la Comisaría 8a. Foto: El Litoral

Increíble

Al inspeccionar la zona, los uniformados notaron que la puerta con acceso al patio interno estaba abierta y, al asomarse al sector trasero, se sorprendieron con un individuo colgado del tapial perimetral junto a varios elementos pertenecientes a la dependencia.

Pese a la voz de alto, el sospechoso saltó la pared para escapar.

Uno de los efectivos fue tras sus pasos y logró darle alcance a los pocos metros.

Se produjo entonces una dura pelea en la que el funcionario fue agredido.

Tras ser reducido en una primera instancia, el individuo intentó huir nuevamente, pero fue inmovilizado definitivamente con el arribo de personal de apoyo.

Réplica

En el lugar de la aprehensión, la policía secuestró un arma de utilería —un revólver de juguete o réplica— que se le habría caído de entre las prendas del audaz ladrón durante la lucha.

Asimismo, se constató que una puerta lateral del destacamento presentaba signos de haber sido violentada, aunque no se registraron faltantes de bienes patrimoniales.

Las actuaciones del caso quedaron a cargo de la Comisaría 8a por razones de jurisdicción, notificando lo actuado a la fiscalía de turno bajo los cargos de tentativa de robo, atentado y resistencia a la autoridad.

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