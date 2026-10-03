Un intenso incendio destruyó casi por completo un vehículo estacionado en la vía pública durante las primeras horas de este sábado. El siniestro ocurrió sobre calle Lamadrid al 7700, en la zona norte de la capital santafesina.
Un automóvil fue consumido por las llamas durante la madrugada en Santa Fe
Ocurrió en la cuadra de calle Lamadrid al 7700. Bomberos sofocaron el incendio, pero los daños fueron casi totales en el vehículo. No se registraron personas lesionadas.
El alerta se recibió a las 1.22 de la madrugada, lo que movilizó de urgencia a una dotación del Cuartel Norte de Bomberos Zapadores junto a personal de la Policía Motorizada.
Al arribar al lugar, las fuerzas de seguridad y de emergencia constataron que el fuego se propagaba activamente sobre un automóvil Fiat Línea, propiedad de un hombre identificado como H. B.
En el lugar del hecho estuvo presente la hermana del dueño del vehículo.
Daños
Tras intensos trabajos de extinción por parte de la cuadrilla de bomberos, las llamas fueron sofocadas por completo.
Como saldo del accionar del fuego, la cabina del rodado sufrió pérdidas totales, mientras que el compartimiento del motor y el baúl resultaron con daños materiales parciales.
Las tareas en la zona concluyeron cerca de las 3 de la mañana, momento en que el personal de bomberos dio por finalizada la intervención y retornó a la base.
Se investigan las causas que desencadenaron el inicio del foco ígneo.