En el marco de una causa penal por narcotráfico tramitada por la Unidad Fiscal del Dr. Alejandro Franco Benítez, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) —dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe— detuvo en las últimas horas a un hombre de 57 años, ahora también acusado del delito de “entrega indebida de arma de fuego”, considerado una infracción contra la seguridad pública.
Le dijo a la policía que tenía un revólver en su casa y sumó un nuevo cargo en su contra
Un hombre que era buscado en una causa por narcotráfico fue atrapado por la PDI este viernes. Ahora también se lo acusa de “entrega indebida de arma de fuego”.
El operativo fue ejecutado por efectivos de la División Capturas de la PDI Región 1 en una vivienda ubicada sobre la calle República de Chile al 3900, en la ciudad de Santo Tomé.
En el lugar, los agentes notificaron del mandato judicial al sospechoso, identificado por sus iniciales como R. A. B.
Durante la irrupción policial, el propio investigado manifestó que guardaba un arma en el inmueble.
Ante esta revelación, el fiscal interviniente dispuso una requisa domiciliaria de urgencia que derivó en el secuestro de un revólver Rubí Extra (modelo 62R) junto a la credencial correspondiente emitida por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
Narcotráfico
La investigación inicial se desprende de un antecedente directo registrado el pasado 12 de septiembre en la intersección de la Ruta Provincial N.º 6 y la avenida América, en la ciudad de Esperanza (departamento Las Colonias).
En aquel procedimiento, R. A. B. transitaba a bordo de un Renault Sandero en compañía de otra persona identificada como E. V. O.
En esa oportunidad, las fuerzas de seguridad incautaron 131,4 gramos de cocaína, una pistola calibre 9 milímetros provista de cartuchos, dinero en efectivo y tres dispositivos móviles, elementos que terminaron acorralando al sospechoso en la causa que culminó con su reciente arresto.
Tras completarse las diligencias en el domicilio santotomesino, el detenido fue trasladado a la sede de la División Capturas de la PDI, donde permanece alojado en condición de incomunicado a la espera de las correspondientes audiencias imputativas.