Una pareja terminó aprehendida en las últimas horas luego de ser descubierta mientras robaba mercadería de un establecimiento comercial ubicado en el norte de la ciudad de Santa Fe.
Detuvieron a una pareja por robar seis chocolates de un negocio en avenida Aristóbulo del Valle
Fueron descubiertos por el encargado del local, a través de las cámaras de seguridad. Los ladrones fueron retenidos en un arresto civil hasta que llegó la policía.
El episodio se registró durante la mañana en un local situado sobre la avenida Aristóbulo del Valle al 7800.
La maniobra fue advertida por el propio encargado del comercio quien, al monitorear las cámaras de seguridad del recinto, observó cómo un hombre y una mujer guardaban diversos productos entre sus prendas con intenciones de retirarse sin abonar.
Ante la situación, el responsable del lugar retuvo a los sospechosos y dio aviso inmediato a la Central de Emergencias 911. Minutos más tarde, un móvil del Comando Radioeléctrico acudió al llamado de auxilio.
Intervención policial
Al arribar la unidad policial, los efectivos procedieron a identificar a la pareja y a realizarles la requisa correspondiente.
En el chequeo se logró el secuestro de seis tabletas de chocolate marca Coffler, elementos que fueron restituidos de manera inmediata al encargado del local.
Posteriormente, los aprehendidos fueron trasladados a la sede policial de la jurisdicción, previo paso por el examen médico de rigor.
Ambos quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes bajo la causa provisoria de tentativa de hurto.