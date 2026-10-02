Tribunales de Santa Fe

Mercado negro: juzgan a un legítimo usuario que compró media docena de pistolas en 2025

La Fiscalía sostiene que adquirió nueve armas en cuatro años, para entregarlas a personas que no estaban habilitadas y adelantó que pedirá seis años de prisión. Una de las pistolas había sido secuestrada en 2023 en poder de un hombre que luego fue condenado por una tentativa de homicidio.