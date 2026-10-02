La Cámara de Apelaciones de Santa Fe confirmó la prisión preventiva para Carlos Carlozzi, el dirigente vinculado al kirchnerismo que se encuentra detenido e investigado por los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y tenencia de estupefacientes.
Confirmaron la prisión del dirigente kirchnerista detenido por amenazas y tenencia de cocaína
El camarista Alejandro Tizón ratificó la cautelar dictada en junio y dispuso que se elabore un informe médico para evaluar el estado de salud de Carlos Carlozzi.
La resolución fue dictada por el juez de alzada Alejandro Tizón, quien rechazó el recurso promovido por la defensa. De este modo, ratificó la medida cautelar impuesta en primera instancia por la jueza penal Cecilia Labanca, manteniendo al acusado privado de su libertad.
El camarista también ordenó que en primera instancia se produzca un informe médico integral. Dicho estudio deberá estar suscripto por dos profesionales de la salud para evaluar de manera objetiva la situación de salud del acusado.
Una vez confeccionado el dictamen médico por los especialistas, se deberá realizar una nueva audiencia en los tribunales locales. En ese ámbito se debatirá y resolverá si corresponde o no disponer la internación de Carlozzi en un centro especializado.
Pedido de libertad o internación
La audiencia de alzada se fijó a partir del recurso promovido por el abogado defensor Néstor Oroño, quien apeló la resolución de primera instancia y solicitó la libertad de su asistido bajo medidas alternativas a la prisión preventiva, o en su defecto la internación asistida en un centro de rehabilitación.
La propuesta defensiva fue opuesta por el fiscal Carlos Arietti, que exigieron ratificar la prisión preventiva fijada originariamente argumentando la necesidad de resguardar el proceso penal.
Durante la fundamentación de su recurso, el abogado defensor Oroño insistió en la necesidad de contemplar el estado de su asistido. La defensa técnica cuestionó la severidad de la medida y argumentó que el cuadro de adicción y salud que atraviesa Carlozzi requiere un abordaje médico especializado.
A su turno, la fiscalía enfatizó la gravedad de los hechos intimados, la presencia de un arma de fuego y el secuestro de cocaína en las propiedades de Arroyo Leyes y la zona del Puerto. Asimismo, los fiscales advirtieron sobre la vigencia de los riesgos de fuga y entorpecimiento probatorio.
Amenazas y 150 gramos de cocaína
Cabe recordar que el caso se desencadenó tras la denuncia de una mujer por un episodio ocurrido en enero, donde se habría exhibido un revólver calibre .38.
La denunciante señaló que Carlozzi le había entregado una bolsa con cocaína con la orden de que se la "plantara" a su anterior pareja para perjudicarlo legalmente, y ella se negó. Para el fiscal, estas acciones se inscribieron en un marco de violencia de género y asimetría de poder, donde el imputado se jactaba de sus vínculos políticos y su pasado como asesor de seguridad nacional.
Respecto a la droga, se secuestraron 157 gramos de cocaína distribuidos entre sus dos propiedades, lo que para el MPA indicaba fines de comercialización debido a la cantidad.
El 18 de junio, al dictar la cautelar, la jueza Labanca había rechazado la internación por no contar con certificados médicos que acreditaran una patología al momento del debate. No obstante, la resolución del juez Tizón reabre la vía para examinar la condición del imputado.
De este modo, Carlozzi permanecerá detenido a la espera de los exámenes periciales. Con los resultados sobre la mesa, las partes volverán a verse las caras en tribunales para discutir si el cuadro de salud justifica una medida de internación.