La formación avanzaba sobre las vías cuando los policías advirtieron la escena. Cuatro adolescentes habían encontrado una manera tan peligrosa como temeraria de viajar: trepados sobre los vagones de un tren de Trenes Argentinos que circulaba por la ciudad de Santa Fe.
Cuatro adolescentes treparon a un tren en marcha y terminaron aprehendidos por la policía
Personal de la Brigada Motorizada observó a un grupo de menores de edad mientras subía a los vagones de una formación de Trenes Argentinos que circulaba por la ciudad. Los jóvenes descendieron en Villa Oculta y fueron interceptados por los policías, antes de ser trasladados para una revisión médica y puestos a disposición de la Justicia de Menores.
La secuencia fue observada por personal de la Brigada Motorizada en inmediaciones de las vías férreas y calle La Rioja. Los agentes siguieron el desplazamiento de la formación y, poco después, los cuatro jóvenes descendieron en otro sector de la ciudad.
En Villa Oculta
Los adolescentes bajaron de la formación a la altura de las vías y calle Liberación, en un sector conocido como Villa Oculta, donde fueron alcanzados y aprehendidos por los policías. Otros móviles acudieron en apoyo para completar el procedimiento. Eran cuatro y todos menores de 18 años.
Después de ser reducidos, los adolescentes fueron trasladados para que recibieran una revisión médica. Luego quedaron alojados en dependencias de Asuntos Juveniles de la Unidad Regional I, mientras se comunicaba lo ocurrido a la Justicia de Menores.
Fiscal de Menores
La intervención quedó en manos del fiscal de Menores en turno, Manuel Cecchini, quien dispuso que los cuatro fueran identificados y que se les notificaran sus derechos en presencia de un familiar adulto.
El episodio quedó encuadrado, en principio, en una presunta infracción al artículo 194 del Código Penal, relacionado con el entorpecimiento del transporte por tierra.