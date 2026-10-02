Santa Fe

Cuatro adolescentes treparon a un tren en marcha y terminaron aprehendidos por la policía

Personal de la Brigada Motorizada observó a un grupo de menores de edad mientras subía a los vagones de una formación de Trenes Argentinos que circulaba por la ciudad. Los jóvenes descendieron en Villa Oculta y fueron interceptados por los policías, antes de ser trasladados para una revisión médica y puestos a disposición de la Justicia de Menores.