Investigación

Una alumna sufrió una descarga eléctrica en una escuela de Catamarca: investigan el caso

La estudiante, de quinto grado, habría rozado accidentalmente un cable presuntamente deteriorado dentro de un aula de un colegio privado de Villa Cubas. Fue asistida por una ambulancia y se encontraba en buen estado. La Justicia investiga las condiciones de la instalación eléctrica.