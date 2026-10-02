Una estudiante de quinto grado de un colegio privado de Villa Cubas, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, sufrió una descarga eléctrica mientras se encontraba dentro de un aula. El episodio ocurrió luego de que la menor rozara accidentalmente un cable que, según la información difundida, presentaría signos de deterioro.
Una alumna sufrió una descarga eléctrica en una escuela de Catamarca: investigan el caso
La estudiante, de quinto grado, habría rozado accidentalmente un cable presuntamente deteriorado dentro de un aula de un colegio privado de Villa Cubas. Fue asistida por una ambulancia y se encontraba en buen estado. La Justicia investiga las condiciones de la instalación eléctrica.
Tras el incidente, se solicitó asistencia médica y una ambulancia llegó hasta el establecimiento para atender a la alumna. De acuerdo con los primeros datos, la niña se encontraba en buen estado luego de la descarga y no habría sufrido lesiones de gravedad.
El episodio ocurrió el día en que la estudiante cumplía años y generó preocupación entre sus familiares. Luego de la intervención de los servicios de emergencia, también se hizo presente personal policial en el establecimiento.
La madre de la menor decidió realizar una denuncia en la Unidad Judicial N° 5, con el objetivo de que se determinen las circunstancias en las que ocurrió el episodio y se establezca cuál era el estado de las instalaciones eléctricas del colegio.
Qué se investiga tras la descarga eléctrica
Uno de los puntos que deberá determinar la investigación es el estado del cable con el que habría tenido contacto la estudiante. Según la información difundida por medios locales, el elemento presentaría deterioros, aunque esta situación todavía deberá ser constatada oficialmente.
La presentación realizada por la familia también apunta a conocer qué medidas de seguridad estaban disponibles en el establecimiento para prevenir este tipo de situaciones.
En ese sentido, la familia manifestó que el colegio no contaría con un disyuntor eléctrico, dispositivo destinado a interrumpir automáticamente el suministro cuando detecta determinadas fallas o fugas de corriente. Esta afirmación forma parte de los planteos realizados por los familiares y deberá ser corroborada durante el avance de las actuaciones.
La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, si la instalación eléctrica se encontraba en condiciones adecuadas, si el cable efectivamente presentaba daños y qué medidas de protección existían en el aula donde ocurrió el episodio.
Por el momento, los datos disponibles no permiten atribuir responsabilidades. La denuncia busca precisamente que se determine cómo sucedieron los hechos y si existió algún incumplimiento relacionado con el mantenimiento o las condiciones de seguridad del establecimiento.
La intervención de los servicios de emergencia
Luego de que la alumna recibiera la descarga, se dio aviso a los servicios de emergencia. Una ambulancia se trasladó hasta el colegio y asistió a la menor, que posteriormente se encontraba en buen estado de salud.
El procedimiento también incluyó la intervención de efectivos policiales, que acudieron al establecimiento una vez que los servicios de emergencia habían actuado.
La madre de la estudiante radicó posteriormente la denuncia ante la Unidad Judicial N° 5. El objetivo es que las autoridades puedan reconstruir lo ocurrido y determinar las condiciones en las que se encontraba la instalación eléctrica del aula.
Según la información difundida hasta el momento, la menor no habría sufrido consecuencias graves a raíz del episodio. Sin embargo, el caso abrió una investigación sobre las condiciones de seguridad del colegio y sobre los elementos eléctricos que se encontraban en el lugar.
El establecimiento señalado se encuentra en Villa Cubas, uno de los sectores de la capital catamarqueña. Las actuaciones judiciales deberán determinar ahora si el cable que habría provocado la descarga estaba deteriorado, cuáles eran las condiciones generales de la instalación y si el edificio contaba con los dispositivos de protección correspondientes.
Hasta que estos aspectos sean establecidos mediante las actuaciones correspondientes, las referencias sobre el estado del cable y la ausencia de un disyuntor deben considerarse como afirmaciones realizadas por la familia y no como hechos ya comprobados.
El caso vuelve a poner bajo investigación las condiciones de seguridad de una institución educativa, aunque por el momento la información disponible indica que la estudiante fue asistida y se encontraba en buen estado luego del episodio.