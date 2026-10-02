Un joven de 20 años se filmó mientras manejaba a 140 kilómetros por hora por una zona de Escobar, en Buenos Aires, y terminó chocando contra un poste de luz. Horas después del accidente, reconoció en un audio enviado por WhatsApp que había tomado alcohol y fumado marihuana antes de ponerse al volante.
Video: manejaba a 140 km/h, chocó contra un poste y admitió estar “medio escabio”
Un joven de 20 años circulaba por Loma Verde, provincia de Buenos Aires, junto a otro pasajero y, tras el impacto, ambos fueron trasladados al Hospital Provincial Enrique Erill.
El hecho ocurrió el domingo 27 de septiembre en la zona de Boote y Jacarandá, en Loma Verde. Las imágenes se conocieron posteriormente y muestran al conductor circulando a alta velocidad mientras sobrepasaba a otros vehículos.
El momento del choque
En el video se observa al joven al mando de un Jeep Renegade a unos 140 kilómetros por hora. Al atravesar una pequeña curva, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un poste de luz.
En el automóvil viajaba también un acompañante de 20 años. Ambos fueron trasladados al Hospital Provincial Enrique Erill para recibir atención médica inicial.
El audio que envió después
Horas después del accidente, el conductor envió un mensaje de voz por WhatsApp en el que relató lo sucedido y reconoció haber consumido alcohol y marihuana.
En el audio, explicó: “Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto”.
También contó que habían estado en un cumpleaños y admitió que estaba “medio escabio” y que “había fumado un par de porros”.
La investigación judicial
El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo del fiscal Christian Carrasco.
La causa investiga el accidente bajo la acusación de lesiones culposas y contempla las circunstancias en las que se produjo el choque.