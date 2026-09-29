Dos jóvenes que circulaban en una motocicleta murieron luego de ser embestidos desde atrás por un automóvil durante la madrugada del domingo en la localidad formoseña de Laguna Blanca. El conductor del vehículo, un hombre de 35 años, fue sometido a un test de alcoholemia que dio positivo y quedó detenido a disposición de la Justicia.
Formosa: un auto chocó de atrás a una moto y murieron sus dos ocupantes
El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional 86, en Laguna Blanca. Una joven de 21 años murió en el lugar y el conductor de la moto, de 19, falleció horas después. El automovilista dio positivo en el test de alcoholemia y quedó detenido.
El hecho ocurrió alrededor de la 1.55 sobre la Ruta Nacional 86, en inmediaciones del barrio Costa Alegre y a pocos metros del empalme con la Ruta Provincial 2. En la moto, una Honda Wave, viajaban Franco Antonelli, de 19 años, y Sol Genez, de 21, en dirección este-oeste.
Cómo ocurrió el choque en la Ruta 86
De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, la motocicleta fue alcanzada desde atrás por un Citroën C4 que era conducido por el hombre de 35 años. En el automóvil también viajaban otros dos hombres.
Por el impacto, ambos vehículos salieron de la cinta asfáltica. La joven que viajaba como acompañante en la moto sufrió múltiples lesiones y murió en el lugar, mientras que Antonelli resultó gravemente herido y recibió asistencia médica.
El joven fue trasladado inicialmente al Hospital de Laguna Blanca. Debido a la gravedad de las heridas, posteriormente fue derivado al Hospital Central de la ciudad de Formosa y finalmente al Hospital de Alta Complejidad, donde murió durante la tarde del lunes.
El automóvil también terminó fuera de la ruta y chocó contra un poste del tendido eléctrico. Como consecuencia del impacto, el conductor y sus dos acompañantes resultaron heridos.
El automovilista fue trasladado al Hospital de Clorinda, donde recibió atención por una fractura de radio. Sus acompañantes también fueron asistidos luego del siniestro.
Tras el choque, trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría de Laguna Blanca, integrantes de Policía Científica y personal de Seguridad Vial. Los investigadores realizaron mediciones, tomaron fotografías y documentaron la escena con el objetivo de establecer cómo se produjo la colisión.
También intervino personal de la empresa de energía local debido a la caída del poste y la necesidad de interrumpir el suministro eléctrico en el sector.
El test de alcoholemia dio positivo y el conductor quedó detenido
Durante las tareas realizadas en el lugar, los investigadores secuestraron preventivamente los dos vehículos involucrados, además de teléfonos celulares y bebidas alcohólicas que fueron encontradas dentro del automóvil.
El conductor del Citroën fue sometido a una prueba de alcoholemia que dio resultado positivo. Según la información difundida por las fuentes consultadas, el test indicó un nivel elevado de alcohol, aunque no se informó públicamente la cifra exacta detectada.
Una vez que recibió el alta médica, el hombre fue notificado de su situación procesal y trasladado a la Unidad Penitenciaria Provincial N° 5 de Clorinda, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.
La investigación quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial de Formosa. La causa fue caratulada como “Homicidio, lesiones leves, graves y gravísimas”.
La Justicia deberá determinar ahora las circunstancias en las que se produjo el choque y las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, continúan las actuaciones y los peritajes sobre los vehículos y la escena del siniestro.