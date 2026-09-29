En Ruta 86

Formosa: un auto chocó de atrás a una moto y murieron sus dos ocupantes

El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional 86, en Laguna Blanca. Una joven de 21 años murió en el lugar y el conductor de la moto, de 19, falleció horas después. El automovilista dio positivo en el test de alcoholemia y quedó detenido.