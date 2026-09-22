Una cámara de seguridad registró el accidente protagonizado por Cristian “Pity” Álvarez durante la madrugada de este martes en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal. El músico estaba al volante de un Volkswagen Bora cuando realizó una maniobra marcha atrás y terminó impactando contra otro vehículo.
Pity Álvarez y otra polémica: chocó en una estación de servicio
Una cámara de seguridad registró el momento en que el músico, a bordo de un Volkswagen Bora, realizó una maniobra marcha atrás y chocó contra un Peugeot 208 en una estación de servicio.
El episodio ocurrió en una estación de servicio ubicada sobre la avenida San Martín al 2400. En las imágenes se observa cómo el Bora se desplaza en el sector de carga y, al retroceder, impacta contra un Peugeot 208 blanco que se encontraba junto a uno de los surtidores.
El otro vehículo era conducido por un joven de 24 años, quien había ingresado al lugar para cargar combustible. Como consecuencia del choque, el Peugeot sufrió daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante. No se registraron personas heridas.
La maniobra
Según consta en la denuncia realizada por el conductor del Peugeot, después del impacto le solicitó sus datos al hombre que estaba al mando del Bora y manifestó ante la Policía que se trataba del Pity Álvarez.
Las imágenes permiten reconstruir la secuencia del accidente: el vehículo conducido por el músico se encontraba junto a un surtidor y comenzó una maniobra en reversa. En ese movimiento alcanzó al Peugeot, que estaba detenido dentro de la estación de servicio.
Luego del choque, de acuerdo con el relato del damnificado, Álvarez se retiró del lugar sin entregar la documentación personal ni la correspondiente al vehículo. La Policía consultó posteriormente la titularidad del Volkswagen Bora y constató que estaba registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, nombre completo del cantante.
La denuncia
El accidente ocurrió durante la madrugada y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. El conductor del Peugeot realizó la denuncia y detalló los daños que sufrió su vehículo como consecuencia de la colisión.
Otra información difundida sobre el episodio señala que el músico no tendría el registro habilitado para conducir. Esa situación fue mencionada por su abogado, Sebastián Queijeiro, aunque aclaró que no contaba con información precisa sobre el estado de la licencia.
El episodio se produjo mientras Álvarez atraviesa el juicio por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. El debate oral continúa con la declaración de testigos y peritos ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.