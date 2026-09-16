Dos policías, una psicóloga y un perito fueron convocados para declarar este miércoles en el juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.
Pity Álvarez: quiénes declaran este miércoles en el juicio por el crimen de Cristian Díaz
Dos efectivos policiales, una integrante del Cuerpo Médico Forense y un perito fueron convocados para brindar su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa investiga el episodio en el que Díaz recibió cuatro disparos. Álvarez está acusado por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una calificación que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión en caso de una condena.
Los testigos convocados
Entre los citados se encuentra Mariano González, el oficial que intervino en la búsqueda del cantante en Pinar de Rocha, el conocido boliche de Ramos Mejía al que Álvarez habría concurrido después del crimen.
También declarará el policía Walter Guayta, quien recibió al músico en la comisaría cuando se presentó ante las autoridades.
A ellos se suman Adela Beatriz Ahuad, psicóloga del Cuerpo Médico Forense (CMF), y el perito Esteban Toro Martínez, quienes también fueron convocados en el marco del proceso.
La acusación contra el músico
Según la acusación, Álvarez llevaba una pistola en el bolsillo derecho de su campera y la habría utilizado para dispararle a Díaz en la cabeza. De acuerdo con esa reconstrucción, después de que la víctima cayera al suelo, efectuó otros tres disparos hacia la misma zona.
Tras el episodio, el cantante abandonó el lugar y descartó el arma. Horas después fue detenido.
En declaraciones a la prensa, Álvarez se refirió al hecho y afirmó: “Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo”.
La acusación sostiene que el hecho debe ser juzgado como homicidio simple con dolo eventual. En caso de que el tribunal determine su culpabilidad bajo esa calificación, la pena prevista ronda entre los 8 y 25 años de prisión.
El pedido de la defensa
El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, que rechazó el pedido de suspensión del proceso.
Los abogados defensores de Álvarez, Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, presentaron posteriormente un nuevo recurso de inconstitucionalidad con el objetivo de cancelar el juicio oral y público.
Mientras continúa el proceso, este miércoles se incorporarán nuevos testimonios con las declaraciones de los policías, la psicóloga y el perito convocados por el tribunal.