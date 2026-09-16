Homicidio simple

Pity Álvarez: quiénes declaran este miércoles en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

Dos efectivos policiales, una integrante del Cuerpo Médico Forense y un perito fueron convocados para brindar su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.