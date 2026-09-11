La Justicia rechazó la recusación presentada por la defensa de Cristian “Pity” Álvarez contra los jueces y el fiscal que intervienen en el juicio por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. De esta manera, el debate podría retomarse el próximo lunes 14 de septiembre, aunque los abogados del músico analizan realizar una nueva presentación.
Rechazaron el pedido para apartar a los jueces y al fiscal del juicio a Pity Álvarez: qué pasará ahora
La resolución fue firmada por Gustavo Bruzzone y dejó abierta la posibilidad de que la defensa presente un nuevo recurso antes de la próxima audiencia, prevista para el lunes 14 de septiembre.
El planteo había sido formulado por los defensores Sebastián Queijeiro y Javier Baños contra los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, y contra el fiscal Sandro Abraldes.
La resolución fue dictada por el juez Gustavo Bruzzone. Tras conocerla, los abogados de Álvarez comenzaron a analizar los fundamentos y anticiparon que podrían recurrir la decisión.
La defensa analiza una nueva presentación
Los representantes legales del músico cuestionaron el procedimiento utilizado para resolver la recusación y consideran que la resolución debería ser anulada.
“Debería ser declarada nula porque no hicieron la audiencia, ni produjeron la prueba”, sostuvieron los defensores al analizar el fallo.
Además, adelantaron cuáles serán los próximos pasos que estudian adoptar: “Vamos a evaluar la situación y a interponer un recurso de inconstitucionalidad”.
Según indicaron, la respuesta a esa eventual presentación no llegaría antes del lunes, fecha prevista para la continuidad del debate.
Por qué la defensa pidió apartar al tribunal
El pedido de recusación había sido presentado el lunes 7 de septiembre, cuando se reanudó la audiencia luego de la suspensión provocada por una descompensación de Álvarez.
Antes de que comenzaran las nuevas declaraciones previstas para esa jornada, los abogados formularon el planteo contra los integrantes del tribunal y el fiscal. Entre sus argumentos señalaron distintas situaciones que, desde su perspectiva, podían poner en duda la imparcialidad de quienes intervienen en el proceso.
En particular, cuestionaron determinadas decisiones adoptadas durante el debate y la negativa a incorporar un informe elaborado por un médico. Según la defensa, ese documento advertía sobre los riesgos que podría implicar la continuidad del juicio para la salud del acusado.
En aquella presentación, los abogados sostuvieron que existían circunstancias que “permitirían generar un temor acerca de la imparcialidad del tribunal”.
Qué resolvió el juez Gustavo Bruzzone
Al analizar el planteo, Bruzzone consideró que los argumentos presentados por la defensa no alcanzaban para demostrar una falta de imparcialidad objetiva por parte de los magistrados.
En su resolución, explicó que “la defensa no logra demostrar que se configure un supuesto de los previstos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, ni la existencia de circunstancias que permitan inferir de modo razonable un temor de parcialidad desde una perspectiva objetiva, de conformidad con los lineamientos establecidos en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El magistrado también hizo referencia a los cuestionamientos formulados por los abogados sobre las decisiones adoptadas durante las audiencias. Según sostuvo, esos planteos expresan principalmente una disconformidad con la manera en que los jueces llevan adelante el debate.
En ese sentido, señaló que los defensores se limitaron a manifestar “su discrepancia con las decisiones adoptadas por los jueces durante el desarrollo del debate, las cuales fueron dictadas en el ejercicio de las facultades que el ordenamiento procesal les reconoce para la conducción del juicio”.
Bruzzone agregó que esas resoluciones “no implican, por sí mismas, adelantamiento alguno de opinión sobre las cuestiones a debatirse en el marco del juicio”.
El juicio podría continuar el lunes
Con el rechazo de la recusación, el debate por el crimen de Cristian Díaz podría retomarse el lunes 14 de septiembre. Sin embargo, la posibilidad de que la defensa presente un nuevo recurso podría modificar nuevamente el escenario.
El proceso había quedado interrumpido después de que los abogados de Álvarez solicitaran apartar a los integrantes del tribunal y al fiscal. Ahora, tras la decisión de Bruzzone, la defensa evalúa las alternativas judiciales antes de la fecha prevista para la próxima audiencia.
El caso tiene como acusado a Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. El debate oral había atravesado distintas suspensiones antes de llegar a la actual instancia.