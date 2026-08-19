Pity Álvarez llegó este miércoles al tribunal donde se desarrolla el juicio oral por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano, y protagonizó una escena inesperada: repartió entre los periodistas que aguardaban en el lugar estampitas de San Francisco de Asís.
Pity Álvarez sorprendió al repartir estampitas antes del juicio: qué mensaje contenían
El músico llegó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, donde afronta el proceso por el crimen de Cristian Díaz, y entregó imágenes de San Francisco de Asís a los periodistas.
El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados entregó una imagen del santo rodeado de aves. En el reverso aparecía una tradicional oración vinculada con la paz, el amor, la unión y el perdón.
“Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga amor. Allí donde haya discordia, que yo ponga unión”, comienza el texto impreso en la tarjeta.
El gesto llamó la atención de los periodistas presentes y se produjo en una jornada relevante para el proceso judicial que enfrenta el músico.
El mensaje que entregó a los periodistas
La estampita incluía una extensa oración atribuida a San Francisco de Asís, cuyo contenido gira alrededor de la concordia, la comprensión y la solidaridad.
Entre sus frases se puede leer: “Que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar”.
El texto concluye con una reflexión sobre la entrega y la vida: “Porque dando se recibe, y muriendo se resucita a la vida”.
Cambió de abogados
La particular escena ocurrió el mismo día en que se confirmó que Álvarez tendrá nuevos abogados para afrontar el juicio oral por el asesinato de Cristian Díaz.
Los letrados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro asumieron la representación del músico. Queijeiro ya había intervenido en la causa durante una etapa anterior.
La incorporación se concretó después de una reunión que Álvarez mantuvo con Queijeiro el martes por la noche. Hasta ese momento, el cantante contaba con asistencia de una defensa pública.
La nueva defensa pidió postergar el juicio
Tras asumir formalmente la representación, los nuevos abogados solicitaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Capital Federal que el debate sea suspendido y reprogramado.
El pedido apunta a que la nueva defensa pueda disponer de tiempo suficiente para estudiar el expediente, revisar las pruebas incorporadas y definir su estrategia.
Según la presentación realizada por Álvarez, identificado por su nombre completo, Cristian Gabriel Álvarez Congiu, el objetivo es garantizar un ejercicio efectivo del derecho de defensa.
El juicio investiga el crimen de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.