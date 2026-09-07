La audiencia de juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en 2018 volvió a suspenderse este lunes luego de que la defensa del acusado pida recusar a los tres jueces y al fiscal que llevan adelante el debate oral y público.
Volvieron a suspender la audiencia en el juicio contra Pity Álvarez
Luego de que se descompensará días atrás, el músico se presentó en el tribunal, pero minutos después se anunció una nueva suspensión, por 48 horas. Los motivos.
Luego de la última suspensión que hubo en el juicio debido a la descompensación del músico, que debió ser internado en el Hospital Fernández, este lunes se había reactivado la audiencia, pero un fuerte cruce determinó de vuelta su suspensión.
Recusación a jueces y fiscal
Fuentes del caso informaron que la defensa del “Pity” Álvarez, a cargo de los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, pidieron recusar a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires, sumado al fiscal Sandro Abraldes.
Con el artista presente en la sala, la audiencia comenzó con el nuevo planteo pedido por parte de la defensa para suspender el debate: “Frente a los hechos nuevos de que nuestro asistido tuvo que ser trasladado, hicimos esta presentación simplemente para reiterar la necesidad de suspender el debate”, sostuvo Baños.
La postura de la fiscalía
Como ocurrió en otras oportunidades, el fiscal rechazó la solicitud al manifestar que lo planteado por los abogados “no son hechos nuevos”, sino un intento de volver a discutir la capacidad del músico para afrontar el proceso.
El Tribunal se reunió y tras varios minutos de deliberación, el juez Goerner anunció que se resolvió rechazar los planteos de la defensa y continuar con el juicio.
Se espera que en las próximas 48 horas se resuelva la recusación pedida por la defensa para saber si continúa o no el debate contra el artista por el crimen ocurrido años atrás.