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Planteo ante tribunal

La defensa de Pity Álvarez pidió frenar el juicio por su estado mental

El planteo se centrará en determinar si el músico está en condiciones de afrontar el proceso, a partir de antecedentes sobre su estado psíquico y estudios que aún no figurarían en el expediente.

Pity Álvarez afrontará una nueva instancia judicial por el homicidio.Pity Álvarez afrontará una nueva instancia judicial por el homicidio.
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El juicio contra Cristian Pity Álvarez, acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano, volverá a desarrollarse este miércoles.

La audiencia tendrá como novedad la intervención de los nuevos abogados del músico, Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, quienes anticiparon que solicitarán la nulidad del debate y plantearán que el cantante sea sometido a una evaluación para determinar si está en condiciones psíquicas de afrontar el proceso.

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La nueva estrategia de la defensa

Los representantes legales de Álvarez también pedirán que el caso sea llevado a un juicio por jurados populares. Además, pretenden que el debate oral y público quede suspendido hasta que especialistas en salud mental evalúen al acusado.

La solicitud se fundamenta en antecedentes médicos incorporados a la causa. Según explicó Baños, el músico no tendría actualmente la capacidad psíquica y cognitiva necesaria para participar de un proceso judicial de estas características.

“Pity“ Álvarez está acusado por el homicidio simple de Cristian Díaz.Los abogados solicitarán nuevos estudios para evaluar al músico.

La audiencia se retomará luego del cuarto intermedio dispuesto la semana pasada por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.

El planteo sobre su salud mental

La defensa sostiene que existen antecedentes que deben ser considerados antes de continuar con el juicio. En particular, Baños hizo referencia a un dictamen elaborado por el Cuerpo Médico Forense que había determinado una incapacidad mental que impedía que Álvarez fuera juzgado.

Ese informe había sido determinante para que el proceso fuera cancelado en 2023. De acuerdo con lo señalado por el abogado, aquel documento describía un deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor y un trastorno depresivo.

A partir de ese antecedente, la defensa reclamará nuevos estudios. Entre ellos, Baños mencionó una resonancia magnética nuclear de cerebro sin contraste y una evaluación cognitiva que, según indicó, no estaría incorporada al expediente.

El abogado sostuvo que resulta necesario establecer de manera actualizada si Álvarez puede comprender y afrontar las distintas instancias del debate.

El homicidio ocurrido en Villa Lugano

El hecho por el que Álvarez es juzgado ocurrió el 12 de julio de 2018 en el complejo Cardenal Samoré, ubicado en Villa Lugano. Según la acusación, el músico disparó contra Cristian Maximiliano Díaz y le provocó la muerte.

Después del ataque, Álvarez habría descartado el arma en una alcantarilla y se trasladó hasta Pinar de Rocha, un conocido local ubicado en Ramos Mejía.

Comenzo el juicio a Cristian "Pity" Álvarez por homicidio. Foto: NALa causa se inició por el crimen ocurrido en Villa Lugano.

Posteriormente, el cantante se presentó ante la Justicia. En aquel momento también realizó declaraciones ante la prensa en las que se refirió al episodio y explicó su accionar.

Qué puede ocurrir este miércoles

Con la reanudación del debate, la nueva defensa buscará que antes de avanzar con el juicio se determine el estado actual de Álvarez. El planteo será analizado por el tribunal que lleva adelante el proceso.

El pedido de suspensión se suma al reclamo para incorporar nuevas evaluaciones médicas y a la solicitud de que el caso sea resuelto mediante un juicio por jurados populares.

La decisión de los magistrados será determinante para establecer si el debate continúa bajo las condiciones actuales o si debe interrumpirse para realizar las evaluaciones solicitadas por los nuevos abogados.

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