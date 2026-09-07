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Juicio a Pity Álvarez: cómo sigue el proceso tras su traslado al hospital

El músico deberá presentarse nuevamente ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, luego del episodio que obligó a suspender la audiencia del miércoles pasado.

La última audiencia debió suspenderse debido a que el artista fue trasladado al hospital.La última audiencia debió suspenderse debido a que el artista fue trasladado al hospital.
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El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Díaz ocurrido en 2018, se reanudará este lunes 7 de septiembre en los tribunales porteños. El músico volverá a estar presente en la sala luego de que la audiencia anterior fuera suspendida a raíz de una descompensación que obligó a trasladarlo a un hospital.

El debate está previsto para después de las 10.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Según lo informado, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados participará nuevamente de la jornada, tal como ocurrió en las audiencias anteriores.

Mirá tambiénLa defensa de Pity Álvarez busca determinar cuál disparo provocó la muerte de Cristian Díaz

Qué ocurrió en la última audiencia

El miércoles 2 de septiembre, la jornada judicial tuvo que interrumpirse luego de que Álvarez sufriera una descompensación mientras se encontraba en el tribunal. Ante la situación, las autoridades solicitaron la intervención del sistema de emergencias.

Personal del SAME acudió al lugar y, tras asistir al músico, constató un pico de presión y glucosa alta. Debido a ese cuadro, se dispuso su traslado al Hospital Fernández para una evaluación médica.

El pasado miércoles 2 de septiembre la audiencia debió suspenderse ante la descompensación que sufrió Pity.El pasado miércoles la audiencia debió suspenderse ante la descompensación que sufrió Pity.

Horas más tarde, Álvarez recibió el alta voluntaria y se retiró del centro de salud para regresar a su domicilio.

Qué dijo uno de sus abogados

Sebastián Queijeiro, uno de los defensores del músico, señaló que actualmente Álvarez se encuentra acompañado por su hermana y volvió a referirse a sus problemas de consumo.

“No es que lo quiera poner en el lugar de víctima, pero hay un Estado ausente. La hermana lo asiste para cocinar porque él es un peligro”, sostuvo el abogado ante la prensa.

De esta manera, el proceso judicial continuará este lunes con la presencia del acusado, después de la suspensión de la audiencia anterior por el episodio de salud que sufrió dentro del tribunal.

Pity Álvarez enfrenta una nueva jornada del juicio oral en Buenos Aires.El músico estará presente en el tribunal tras descompensarse

El proceso por el crimen de Cristian Díaz

Álvarez está siendo juzgado por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. El debate oral se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva audiencia se llevará adelante luego del episodio registrado la semana pasada, cuando el músico debió ser asistido por personal médico y trasladado al Hospital Fernández.

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