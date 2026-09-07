El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Díaz ocurrido en 2018, se reanudará este lunes 7 de septiembre en los tribunales porteños. El músico volverá a estar presente en la sala luego de que la audiencia anterior fuera suspendida a raíz de una descompensación que obligó a trasladarlo a un hospital.
Juicio a Pity Álvarez: cómo sigue el proceso tras su traslado al hospital
El músico deberá presentarse nuevamente ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, luego del episodio que obligó a suspender la audiencia del miércoles pasado.
El debate está previsto para después de las 10.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Según lo informado, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados participará nuevamente de la jornada, tal como ocurrió en las audiencias anteriores.
Qué ocurrió en la última audiencia
El miércoles 2 de septiembre, la jornada judicial tuvo que interrumpirse luego de que Álvarez sufriera una descompensación mientras se encontraba en el tribunal. Ante la situación, las autoridades solicitaron la intervención del sistema de emergencias.
Personal del SAME acudió al lugar y, tras asistir al músico, constató un pico de presión y glucosa alta. Debido a ese cuadro, se dispuso su traslado al Hospital Fernández para una evaluación médica.
Horas más tarde, Álvarez recibió el alta voluntaria y se retiró del centro de salud para regresar a su domicilio.
Qué dijo uno de sus abogados
Sebastián Queijeiro, uno de los defensores del músico, señaló que actualmente Álvarez se encuentra acompañado por su hermana y volvió a referirse a sus problemas de consumo.
“No es que lo quiera poner en el lugar de víctima, pero hay un Estado ausente. La hermana lo asiste para cocinar porque él es un peligro”, sostuvo el abogado ante la prensa.
De esta manera, el proceso judicial continuará este lunes con la presencia del acusado, después de la suspensión de la audiencia anterior por el episodio de salud que sufrió dentro del tribunal.
El proceso por el crimen de Cristian Díaz
Álvarez está siendo juzgado por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. El debate oral se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
La nueva audiencia se llevará adelante luego del episodio registrado la semana pasada, cuando el músico debió ser asistido por personal médico y trasladado al Hospital Fernández.