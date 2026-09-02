El juicio oral y público contra “Pity” Álvarez continuará este miércoles con la declaración de seis testigos. El músico está acusado por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrida el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.
La defensa de Pity Álvarez busca determinar cuál disparo provocó la muerte de Cristian Díaz
La audiencia de este miércoles contará con seis especialistas cuyos testimonios podrían resultar relevantes para la estrategia de los abogados del músico durante el proceso.
La nueva audiencia contará con la participación de médicos y peritos que elaboraron informes incorporados al expediente. Sus testimonios podrían resultar relevantes para la estrategia de la defensa de quien fuera líder de Viejas Locas e Intoxicados.
Testigos de la jornada
Sebastián Queijeiro, uno de los nuevos abogados defensores de Álvarez, confirmó que los seis testigos convocados son profesionales que intervinieron mediante informes durante la investigación.
El letrado explicó que las declaraciones permitirán profundizar en cuestiones relacionadas con las heridas sufridas por Díaz y determinar qué disparo habría provocado su fallecimiento.
Según sostuvo Queijeiro, esa información podría tener incidencia en los argumentos que presentará la defensa durante los alegatos finales.
Posible legítima defensa
El abogado señaló que uno de los puntos centrales será establecer si la muerte se produjo con el primer disparo o como consecuencia de alguno de los posteriores. “Va a ser importante para nosotros, por ejemplo, para saber si esta persona falleció por el primer disparo o cuál de los tiros fue el que le dio el deceso”, explicó.
Para la defensa, determinar la secuencia de los hechos podría influir en la calificación que se analice al momento de los alegatos.
“Si fue el primer disparo el que le dio la muerte a esta persona, eso sería una legítima defensa. Si fueron los demás, ya podría ser un exceso en legítima defensa”, sostuvo Queijeiro.
La audiencia y los planteos rechazados
La jornada comenzará a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. El tribunal está integrado por los jueces Gustavo Goerner, Alejo Ramos Padilla y Hugo Navarro.
En la audiencia anterior, los magistrados rechazaron el pedido de nulidad del debate y también descartaron la realización de un juicio por jurados populares. Ambas solicitudes habían sido impulsadas por Queijeiro y Javier Ignacio Baños, exfiscal de Morón.
Estas decisiones representaron un revés para la estrategia planteada por los nuevos representantes legales del músico.
El caso por el que es juzgado
Cristian “Pity” Álvarez está acusado de haber asesinado de cuatro disparos a Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018. De acuerdo con el expediente, luego del hecho el músico descartó el arma en una alcantarilla y posteriormente se dirigió al boliche Pinar de Rocha, ubicado en Ramos Mejía.
Más tarde se entregó a la Justicia y, ante la prensa, afirmó: “Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo”.
El proceso judicial continuará con la declaración de los testigos convocados, mientras las partes avanzan en la producción de las pruebas previstas para el debate oral.